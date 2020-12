Bublina sa osvedčila. Kým Slováci koronavírus nemajú, súperi počítajú straty

Zvládli aj štvrté kolo testovania.

10. dec 2020 o 19:28 SITA

Slovenská reprezentácia do 20 rokov na tréningu vo Zvolene. (Zdroj: hockeyslovakia.sk)

BRATISLAVA. Zatiaľ čo Nemci, Švajčiari či Kanaďania už počítajú pre koronavírus prvé straty, zverenci Róberta Petrovického prešli aj po štvrtý raz testovaním s výlučne negatívnymi výsledkami.

Znamená to, že hokejisti aj členovia realizačného tímu, ktorí sa aktuálne nachádzajú v izolovanom kempe vo Zvolene, môžu 13. decembra odletieť do dejiska MS hráčov do 20 rokov v kanadskom Edmontone.

Doma zostane iba päť hráčov, ktorí neprejdú redukciou kádra.

"V bubline sme absolvovali dovedna štyri testovania. Prvé ešte 30. novembra pred nástupom do kempu, ďalšie tri každý druhý deň medzi 6. a 10. decembrom.

S radosťou môžem konštatovať, že všetky vykonané testy boli negatívne," uviedol manažér juniorskej reprezentácie Tomáš Pšenka, cituje ho oficiálny web SZĽH.

"Splnili sme jednu z najdôležitejších podmienok kanadských organizátorov v kooperácii s Medzinárodnou hokejovou federáciou a hráči a členovia tímu môžu nastúpiť na palubu lietadla do Edmontonu," doplnil.



Výsledky troch testovaní museli byť digitálne zaznamenané. Okrem toho boli hráči povinní dva až trikrát denne vypĺňať dotazník v špecializovanej aplikácii, do ktorej sa registroval každý potenciálny účastník majstrovstiev sveta.

Slovenská reprezentácia do 20 rokov v bubline vo Zvolene. (zdroj: hockeyslovakia)

Výprava slovenskej hokejovej reprezentácie môže byť maximálne 40-členná. Skladať sa bude z tridsiatich hokejistov (26 korčuliarov a štyroch brankárov) a desiatich členov realizačného tímu.

Súčasný 35-členný hráčsky káder v tzv. bubline musia tréneri zredukovať ešte o päť mien. Učinia tak v sobotu 12. decembra. Posledná redukcia kádra sa udeje priamo v kanadskej tzv. bubline. Na Vianoce ju opustí ešte päť hokejistov.