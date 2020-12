VAR má rozhodcovi pomáhať, nie dehonestovať jeho prácu

Pohľad do videooperačnej miestnosti. (Zdroj: Titanilla Bődová)

Rozhovor pre denník SME

Niektorí ho zatracujú, iní sa ho nevedia dočkať. Od jarnej časti bude mať videorozhodcu už aj najvyššia slovenská futbalová súťaž. TOMÁŠMÓKOŠ, koordinátor VAR pre Slovensko, odpovedal na otázky v súvislosti s jeho zavedením.

V rozhovore sa dozviete: na čo slúžia dve tlačidlá, ktoré má VAR rozhodca pred sebou,

v ktorých situáciách môže VAR vstúpiť do hry,

v ktorých situáciách môže rozhodca požiadať o pomoc VAR,

ako sa bude používať VAR na Slovensku a na ktorých štadiónoch.

V akom štádiu je zavedenie VAR na Slovensku?

Náš prvý kontakt s VAR technológiou sa uskutočnil v roku 2018, keď FIFA s Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) organizovali workshop na túto tému.

Po vyhodnotení prvotných poznatkov a majstrovstvách sveta v Rusku sme požiadali zástupcov FIFA o zaradenie našej futbalovej asociácie do predmetného projektu.

Výkonný výbor SFZ rozhodol v júni 2019, že chceme a budeme mať VAR. V novembri minulého roka sme oficiálne spustili školenie našich rozhodcov pre VAR technológiu v Národnom tréningovom centri v Senci.

Ako vyzerali školenia?

Úvodné boli zamerané na teoretickú prezentáciu VAR systému a VAR pravidiel futbalu. Po teoretickej časti nasledovala praktická časť v Národnom tréningovom centre SFZ v Senci, kde sme zriadili dve samostatné VOR - videooperačné miestnosti.

Rozhodcovia museli najprv absolvovať určitý počet zápasov v offline režime. Sedeli vo videooperačných miestnostiach, mali sme nahraté zápasy z najvyššej súťaže, ktoré sme následne rozoberali.

Po tejto fáze nasledovali spoločné tréningové jednotky rozhodcov a futbalistov miestneho futbalového klubu MŠK Senec priamo na hracej ploche. Simulovali sme na nich rôzne situácie v pokutovom území i ofsajdové situácie.

Naši rozhodcovia chodili k monitoru pri hracej ploche na tzv. on-field review, učili sa, ako signalizovať, že nejakú situáciu si pôjdu skontrolovať, ako aj to, keď na základe videozáznamu spravili zmenu pôvodného rozhodnutia.

V súčasnosti sa pomaly dostávame do záverečnej fázy školení, do ktorej sa dostala len úzka skupina vybraných rozhodcov, ktorá by v prípade priaznivej situácie s Covidom-19 mala koncom tohto roka splniť všetky nastavené školiace limity vyplývajúce z VAR protokolu a získať FIFA VAR licenciu.

Títo rozhodcovia už rozhodovali on-line s VAR systémom v zápasoch tretej ligy mužov Bratislavského futbalového zväzu a v zápasoch druhej ligy staršieho a mladšieho dorastu SFZ až do ich prerušenia pre pandémiu koronavírusu.

Tomáš Mókoš, koordinátor VAR pre Slovensko. (zdroj: Titanilla Bődová)

Vo VOR (videooperačnej miestnosti) sedia traja ľudia – VAR rozhodca, AVAR rozhodca a replay operátor. Ako si rozdelia úlohy a aké sú ich povinnosti pred zápasom a po ňom?

VAR rozhodca je hlavným rozhodcom alebo lídrom tímu. AVAR rozhodca zastáva vo videooperačnej miestnosti pozíciu asistenta video rozhodcu a replay operátor je zodpovedný za technologickú časť VAR systému a spolupracuje s VAR rozhodcami pri vzhliadnutí opakovaných záznamov, pri výbere vhodných kamier pre kontrolovanie jednotlivých herných situácií a podobne.

Môžu ľudia vo videooperačnej miestnosti počas zápasu jesť, piť, rozprávať sa o súkromných veciach?

Vo videooperačnej miestnosti platia prísne pravidlá. V každej je externá kamera, ktorá monitoruje dodržiavanie protokolu. Ten obsahuje napríklad zákaz používania mobilných telefónov, konzumáciu jedla a podobne. Tento záznam sa po každom stretnutí ukladá do elektronickej platformy a následne ho FIFA vyhodnocuje.

Ako to funguje vo videooperačnej miestnosti počas zápasu?

Základom videovioperačnej miestnosti sú monitory a audiokomunikačný systém pre komunikáciu s rozhodcami na hracej ploche. Každý z VAR rozhodcov má pred sebou umiestnené dva monitory.

Čo je VAR Videoasistent rozhodcu (v skratke VAR) je asistent rozhodcu, ktorý preskúmava rozhodnutia hlavného rozhodcu s použitím videozáznamu a slúchadla s mikrofónom pre komunikáciu. Do oficiálnych pravidiel futbalu ho zapísali v roku 2018. Na veľkých šampionátoch je už VAR samozrejmosťou. Používa sa na majstrovstvách sveta i Európy, v Lige národov, v medzinárodných klubových súťažiach ako Liga majstrov či Copa Libertadores, ako i na MS U20 či U17, aj ME U21. Momentálne je VAR používaný v 43 domácich ligových súťažiach, od najlepších európskych líg až po najvyššiu súťaž v Thajsku, Maroku či Peru, hoci v niektorých len s obmedzeniami (len na určitých štadiónoch alebo len v určitej fáze ligy).

Na jednom z nich sa v priamom prenose a najmä z pohľadu hlavnej kamery premieta zápas a na druhom, takzvanom sekundárnom monitore, má VAR rozhodca obrazovku rozdelenú na štyri časti, kde môže stretnutie a herné situácie súčasne sledovať z hlavnej kamery, detailnej kamery, tzv. ľavej a pravej šestnástkovej kamery, prípadne iných kamier (bránková, ofsajdová a pod.) podľa voľby a požiadavky VAR rozhodcu.

Na sekundárnom monitore sa zápas premieta s trojsekundovým oneskorením oproti priamemu prenosu, aby si VAR rozhodca mohol hernú situáciu ihneď pozrieť aj z iných uhlov a kamier.

VAR rozhodca aj jeho asistent majú na stole umiestnené zelené a červené tlačidlo. Zeleným tlačidlom sa robia záznamy z herných situácií, ako napríklad možný faul, možná červená karta, možný pokutový kop a podobne, ktoré sa následne ukladajú ako vystrihnuté videoklipy na monitore replay operátora systému.

Ten si môže v prípade potreby kontrolovania niektorej situácie VAR rozhodcom, pozrieť desaťsekundový klip zo všetkých používaných kamier.

Na čo slúži červené tlačidlo?