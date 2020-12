Za najväčšou senzáciou ligy je najmladší tréner s doktorátom

Rozhovor pre denník SME

V Zlatých Moravciach momentálne môžu upraviť názov seriálu o slávnom dobrodruhovi. Namiesto Vivat Beňovský je tu Vivat Benkovský.

ĽUBOŠ BENKOVSKÝ sa narodil v revolučnom roku 1989. Rovnako, ako trebárs známi reprezentanti Martin Dúbravka, Vladimír Weiss či Miroslav Stoch.

Futbalisti ViOn Zlaté Moravce - Vráble sú pod jeho vedením najväčšou senzáciou najvyššej futbalovej súťaže. Zdolali majstrovský Slovan, deklasovali Žilinu a naposledy vyhrali aj na pôde Dunajskej Stredy.

V rozhovore sa dozviete: odkedy ho futbal živí na plný úväzok,

čo má spoločné s reprezentačným trénerom Štefanom Tarkovičom,

či si potrpí na moderné technológie a koľko času strávi pri videu,

ktorý svetoznámy tréner je jeho inšpiráciou,

aké novinky priniesol do tímu,

z ktorých dvoch hráčov spravil hviezdy ligy.

Vo veku 31 rokov ste najmladším trénerom vo Fortuna lige. Až šesť hráčov zo Zlatých Moraviec je od vás starších. Aké to je?

Neobvyklé. Na Slovensku je to možno rarita. Nie je to však problém. Nefungujeme na báze, že si vytváram hierarchický, či nadradený postoj.

Snažím sa hráčov presvedčiť, že to, čo robíme a ako to robíme, je racionálne a bude nám prinášať body. Momentálne sa nám to aj reálne darí. S hráčmi máme vynikajúci vzťah, fungujeme bez problémov. Je tam vzájomná úcta a rešpekt.

Rešpekt ste si však vybudovali až výsledkami. Aké to bolo, keď ste prišli prvýkrát do kabíny? Nepozerali sa na vás s úškrnom, čo tu robí to mladé ucho?

Prvý moment? Je prirodzené, že každý pozerá na každého. Sú vzájomné očakávania, ako to bude celé fungovať a čo príde. Nikto z chalanov ma predtým poriadne nepoznal a pocity boli na začiatku zmiešané.

Snažil som sa čo najrýchlejšie adaptovať a ukázať im spôsob práce. Zrejme je iný ako poznali a baví ich. Snažil som sa ich podchytiť a ideálne je, že nám to začalo vychádzať. Nejaké bariéra či neistota rýchlo prešla. Tvorí sa tím, ktorý je silný charakterovo a ktorý ťahá za jeden povraz.

Hráči vám tykajú, alebo vykajú?

Nechal som to voľne plynúť. Jediné, čo som požadoval, je úcta a odhadnutie hranice, odkiaľ – pokiaľ môže hráč ísť. To, či mi hráč tyká alebo vyká, nehrá až takú rolu.

S hráčmi ste rovesník. Nakoľko je to výhoda?

V tomto momente je to možno aj výhoda. Všetko je to o prístupe. Každý tréner je niečím typický. Chcem, aby ma vnímali tak, že ja som tu pre nich. Aby ma vnímali ako lídra, za ktorým idú. Aby sme spoločne vytvorili niečo, čo klub doteraz ešte nedokázal.

Odkedy vás futbal živí na plný úväzok?