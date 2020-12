Novinári mu nevolali. Skupina so Slovenskom na Cypre nie je téma, tvrdí Kožlej

11. dec 2020 o 12:10 Daniel Dedina

PREŠOV. Keď futbalisti Slovana Bratislava pred vyše dvadsiatimi rokmi vypadli v predkole Ligy majstrov s cyperskou Famagustou, bola to blamáž.

Odvtedy sa však tamojší klubový futbal posunul výrazne dopredu. Na európskej scéne ho už v súčasnosti nereprezentuje úspešne len APOEL Nikózia.

V tejto sezóne hrala v skupinovej fáze Európskej ligy Omonia Nikózia, ktorá má v kádri aj slovenských reprezentantov Tomáša Hubočana a Michala Ďuriša.

Pritom v domácej lige sú tieto tímy momentálne až na deviatej, resp. šiestej priečke.

V rebríčku Európskej futbalovej únie (UEFA) podľa klubových výsledkov na medzinárodnej scéne je Cyprus pätnásty, kým Slovensku patrí až 32. miesto.

Práve zápasom na Cypre vstúpi v marci budúceho roka Slovensko do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2022 v Katare.

Cyprus je spolu s Maltou považovaný za outsidera skupiny. Oprávnene?

Volali by mu, ak by hrala Omonia

„Reprezentácia nie je na Cypre taká sledovaná ako u nás. Klubový futbal je pre nich viac,“ vysvetľuje bývalý slovenský reprezentant Jozef Kožlej, pre ktorého je Cyprus druhým domovom.

Strávil tam značnú časť hráčskej kariéry a po jej skončení sa stal futbalovým agentom. V známom dovolenkovom stredisku Protaras má dom a na Cypre trávi zhruba polovicu roka.

Hoci krajina má len necelých 1,2 milióna obyvateľov, do futbalu prúdia veľké peniaze. Silný je televízny trh a kluby si môžu dovoliť nakupovať kvalitných legionárov.

Na to však dopláca reprezentácia, ktorej sa dlhodobo nedarí priblížiť sa k postupu na svetový či európsky šampionát. Aj preto žreb kvalifikácie príliš neprežívali tamojší fanúšikovia ani médiá.

„Väčšinou mi novinári volajú, teraz nie. Asi to nie je pre nich až taká téma. Ak by hrala na Slovensku Omonia, telefonovalo by mi veľa kamarátov z Cypru,“ poznamenal Kožlej.

Sprostredkovateľa zatiaľ robí len slovenským známym.

„Už ma podpichujú, že pôjdu na Cyprus, keď bude zápas,“ smeje sa bývalý výborný útočník, člen Klubu ligových kanonierov a autor 176 ligových gólov.

Výhra bude odrazový mostík

V kvalifikácii na EURO 2020 skončil Cyprus vo svojej skupine štvrtý za Belgickom, Ruskom a Škótskom.

V tohtoročnej Lige národov obsadil tím belgického trénera Johana Walema v skupine C-divízie posledné miesto a o zotrvanie v nej bude musieť bojovať v baráži proti Estónsku.

Prvý zápas bol predbežne plánovaný na dátum, v ktorom má Cyprus hrať kvalifikačný súboj proti Slovensku (24. marec 2021).

Vo svetovom rebríčku FIFA uzatvára cyperská reprezentácia prvú stovku. Jasným papierovým favoritom budú Slováci, ktorým patrí 33. pozícia.

Kožlej však varuje pred podcenením súpera. Najmä v domácom prostredí podľa neho Cyprus outsiderom nebude.

„Majú veľmi dobrých hráčov. Nastala veľká obmena kádra, šancu dostalo mnoho mladých futbalistov. Vyhrať tam nebude jednoduché, ale máme na to, aby sme to zvládli. Pôjde o prvý zápas kvalifikácie a bol by to dobrý odrazový mostík,“ tvrdí.

Klimatické podmienky na ostrove v Stredomorí by koncom marca mali byť pre našinca prijateľné.

„Bude to ako naše leto. Teplota cez 20 stupňov, možno okolo 25,“ približuje 47-ročný rodák zo Stropkova, ktorý je v kontakte aj s reprezentačným trénerom Slovenska Štefanom Tarkovičom.

Snáď nás postup na EURO nakopne

Slováci môžu využiť aj skúsenosti dvojice Hubočan - Ďuriš, ktorí na Cypre pôsobia.

„Obaja robia Slovensku veľmi dobré meno. Hubočan od svojho príchodu podáva veľmi dobré výkony. Ďurišovi to v Anorthosise Famagusta šlo lepšie. Platný je aj v Omonii, ale trochu mu chýbajú góly. Dúfam, že na jar ich bude strieľať viac, lebo v klube to od neho očakávajú,“ priblížil Kožlej.

“ Skupina je vyrovnaná a práve preto je aj veľmi ťažká. Nemyslím si, že Chorvátsko ju s určitosťou vyhrá. „ Jozef Kožlej

Väčšie šance na víťazstvo dáva Slovákom. „Podľa mňa je to 60:40 pre nás,“ myslí si.

Za favorita kvalifikačnej H-skupiny sa vo všeobecnosti považuje úradujúci vicemajster sveta z Chorvátska.

Do boja o priamy postup či miestenku v baráži chcú prehovoriť aj tímy Slovenska, Ruska a Slovinska.

„Skupina je vyrovnaná a práve preto je aj veľmi ťažká. Nemyslím si, že Chorvátsko ju s určitosťou vyhrá. Z týchto štyroch mužstiev sa to môže podariť hociktorému,“ predpovedá Kožlej.

Dúfa, že slovenskému tímu pomôže aj vydretý postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

„Počas šialeného roku 2020 to bolo to najdôležitejšie. Je to veľké plus pre slovenský futbal. Verím, že jeho stagnáciu či úpadok to zastaví a nakopneme sa k lepšiemu obdobiu,“ dodal Kožlej.