Nitre pomohli covidové dresy. Miškovec prehrával 0:5 a takmer vyrovnal

Hlasy po zápase:

Jan Šťastný, tréner HC Košice: "Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. Detva hrá výborný, nátlakový hokej. My sme dnes neodohrali zlý zápas, no rozhodlo to, že sme zo šancí v prvej tretine nešli do vedenia. Súper si počkal na šancu a o víťazstve rozhodol po našich chybách. Hráči zo seba vydali maximum, no nenašli sme recept na výborného brankára Petríka. Naša séria sa skončila, ale určite sa z toho otrasieme a v nedeľu zabojujeme o víťazstvo."

Ernest Bokroš, tréner HC 07 Detva: "Toto víťazstvo si veľmi vážime. Dnes sme potvrdili výkony z nedávnych zápasov a ako tréner som rád, že po prehrách z úvodu sezóny sme na víťaznej vlne. Hráči si to však zaslúžia, hrajú dobrý hokej. Veľmi dobre hráme v defenzíve a k tomu pridávame góly v hre päť na päť i v presilovkách. Z našej strany veľká spokojnosť, ale zároveň stále aj pokora, pretože získavať body v extralige je stále ťažšie a ťažšie."