Bývalý spoluhráč volá Messiho: Nasleduj srdce a nie peniaze

Kevin-Prince Boateng volá Argentínčana do Neapola.

12. dec 2020 o 10:01 TASR

BARCELONA. Bývalý futbalista FC Barcelona Kevin-Prince Boateng prišiel so zaujímavou myšlienkou. Svojho niekdajšieho spoluhráča Lionela Messiho vyzval, aby po tejto sezóne podpísal zmluvu s Neapolom. Prestupom do talianskeho kluby by si uctil pamiatku Diega Maradonu.

"Často počuť o porovnávaní Messiho s Maradonom, preto si myslím, že by mal po vypršaní kontraktu v Barcelone pokračovať v Neapole," povedal Boateng pre ESPN.

Argentínsky útočník má zmluvu s Kataláncami už iba na túto sezónu a v uplynulom období sa čoraz viac špekuluje o jeho odchode. Sám Messi priznal, že túži po zmene.

Hoci sa najviac skloňuje prestup do Manchestru City či Parížom St. Germain, Boateng verí, že Messi by mal nasledovať srdce a nie peniaze: "Predstavte si, že by tam prišiel a dokázal vyhrať s Neapolom titul, tak ako sa to podarilo Maradonovi. Bol by to úžasný príbeh hodný sfilmovania."