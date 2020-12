Reprezentant ráno nakŕmi papagája, korytnačku a ide na stavbu

Na staré kolená sa naučil brániť.

12. dec 2020 o 16:12 Patrik Fotta

Patrik Hruščák si vďaka výkonom v košickom drese vypýtal pozvánku do reprezentácie. (Zdroj: TASR)

Pred zápasmi má netradičnú rozcvičku. Na stavbe nosí tvárnice a tony štrku.

Odchovanec košickej hádzanej si vysníval, že postaví štyri domy. Prvé dva by mali byť dokončené do troch mesiacov. V tabuľke strelcov Slovnaft handball extraligy je PATRIK HRUŠČÁK na druhom mieste.

Aj vďaka výkonom skúseného slovenského reprezentanta sú Košice Crows od začiatku sezóny v hornej polovici tabuľky.

Koncom decembra si po dlhšej pauze oblečie reprezentačný dres v prípravnom zápase s Českom.

So sestrou Žofiou, ktorá je slovenskou basketbalovou reprezentantkou, ste sa pustili do odvážneho projektu. Na jednej ulici staviate štyri domy. Ako to stíhate popri hádzanej?

Keď opíšem, čo robievam pred zápasmi, možno mi to nikto neuverí. Naposledy som niekoľko hodín viazal kusy železa, nosil tvárnice a pred tým som zase žaboval na stavbách. Najbližšie ma čaká prenášanie niekoľkých ton štrku a spraviť zopár miešačiek betónu. Dúfam, že to stihnem do odchodu na zápas (smiech).

Je to hlavne o fyzičke. Snažím sa to skĺbiť s hádzanou. Obe činnosti sú pre mňa zároveň ako hobby.

Budete v nich aj so sestrou bývať?

Ja už našťastie dom postavený mám. Kým som hral hádzanú v zahraničí rodičia ho podľa mojich inštrukcií postavili. Toto je náš spoločný projekt so sestrou. Na našich pozemkoch sme sa rozhodli postaviť štyri domy. Prvé dva by mali byť hotové začiatkom budúceho roka.

Zopár záujemcov sa už prihlásilo. Predaj však nechávam na profesionálov. Ja už mám starosti vyše hlavy a telefón mi zvoní v jednom kuse.

Čo vás k nápadu stavať domy priviedlo?