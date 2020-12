Vlhovú mrzelo, že prvú priečku neudržala. Mala som viac riskovať, vraví

Slovenka opäť vybojovala pódium.

12. dec 2020 o 14:29 (aktualizované 12. dec 2020 o 15:14) Miloslav Šebela

COURCHEVEL, BRATISLAVA. Pri každom štarte vo Svetovom pohári bojuje o víťazstvo. V sobotu v obrovskom slalome Petra Vlhová potvrdila, že v tejto sezóne môže bojovať o veľký krištáľový glóbus pre najlepšiu lyžiarku zimy.

V Courcheveli v obrovskom slalome po prvom kole viedla a mala sľubný náskok. V druhom kole urobila zopár chýb a klesla na tretiu priečku.

"To ma mrzí, keď po prvom kole vediete a skončíte tretí. Ale mám z výsledku radosť," vravela Vlhová po pretekoch pre RTVS.

Do soboty ťahala sériu troch víťazstiev za sebou, vyhrala slalomy v Levi a paralelný obrovský slalom v stredisku Lech-Zürs.

Vo Svetovom pohári si Slovenka poistila vedúcu pozíciu. Vedie o 162 bodov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Courcheveli ešte nevyhrala

Už pred štartom vravela, že snehové podmienky sú dobré a pokúsi sa o víťazstvo. „Nikdy som tu nevyhrala,“ pripomenula Vlhová pre RTVS. Pred rokom tu skončila štvrtá.

Na trať šla ako prvá pretekárka s číslom 1. Viditeľnosť bola vtedy ešte veľmi dobrá. Lenže postupne bránky zahalila hmla.

V prvej jazde urobila zopár chýb.

„Hlavne posledná chyba prišla na nedobrom mieste, kde bola takmer rovina. Keď sa blížila do cieľa už nemala takú rýchlosť,“ hodnotila jej jazdu Veronika Velez-Zuzulová pre RTVS.

Napriek tomu bola Slovenka v prvom kole najrýchlejšia.

„Išla veľmi dobre, no nebola to bezchybná jazda. O to je cennejšie, že napriek tomu je na prvej priečke,“ dodala rodáčka z Liptovského Mikulášu.

Tušila, že druhé kolo bude náročnejšie

Pred druhou jazdou mala Slovenka solídny náskok 49 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou.

Vlhová bola s prvou jazdou napriek chybe v závere spokojná.

„Bolo to veľmi ťažké, pretože trať bola veľmi zatočená aj dlhá. V cieli som mala toho dosť. Išlo sa mi dobre. Pred cieľom na rovine som spravila chybu, ale bola to dobrá jazda. Bol to technický obrák a nemala som ani jedno miesto, kde by sa dalo oddýchnuť,“ hodnotila svoj výkon v prvom kole.

„Druhé kolo bude naozaj ťažké. Videli ste, že podmienky nie sú ideálne. Mala som šťastie, že som mala dobrú viditeľnosť.“

O víťazstvo prišla pre menšie chyby

Hmla v Courcheveli postupne hustla. Najmä v hornej časti bola viditeľnosť veľmi zlá a k tomu sa pridalo sneženie.

Vlhová potvrdila skvelú formu, no v druhej jazde urobila niekoľko menších chýb. Ešte na prvom medzičase viedla, následne jej strata na Bassinovú narastala. V cieli bola tretia.

Súvisiaci článok Vlhová? Tréner našiel kľúč od štrnástej komnaty, tvrdí Malovič Čítajte

„Pre Petru je aj tretie miesto famózny výsledok. Aj keď ona by si určite rada udržala prvé miesto. Ale v druhom kole urobila drobných chýb viac. Nebola to stopercentná alebo bezchybná jazda. Hectorová či Bassinová šli bezchybne,“ vravela Velez-Zuzulová.

Na Talianku stratila Vlhová 59 stotín sekundy. Bassinová predviedla v druhom kole bezchybnú jazdu a tešila sa z druhého víťazstva v sezóne.

Prvé dosiahla rovnako v obrovskom slalome v Söldene. S 200 bodmi vedie poradie v obrovskom slalome.

Bassinová je vysoko aj v celkovom poradí Svetového pohára. Je druhá a zatiaľ je najväčšou súperkou Vlhovej v poradí všetkých disciplín.

Vlhová: Mohla som viac riskovať

Vlhovú škrelo, že prvú pozíciu neudržala. V tejto sezóne však ešte nebola horšia ako tretia. Z piatich štartov bola zakaždým na pódiu.

„Som vďačná, že som opäť na pódiu, aj keď ma to trochu mrzí, keď som po prvom kole viedla a druhé som trochu pokazila. Ale sme na dobrej ceste,“ komentovala Vlhová pre RTVS.

„Bassinová a Hectorová išli veľmi dobre, keď ma predstihli. Dnes to bolo o tom, kto bude riskovať viac. Druhé kolo bolo naozaj o veľkom boji. Asi som mohla riskovať viac a lyže púšťať viac. Ale teším sa, že som tretia. Zajtra je nový deň. Pokúsim sa o dobrý výsledok,“ doplnila.

Na preteky Svetového pohára sa po krátkej pauze vrátila Mikaela Shiffrinová. So stratou 1,7 sekundy skončila štvrtá.

Vlhová môže svoju úspešnú sériu natiahnuť už v nedeľu. V Courcheveli je rovnako na programe obrovský slalom. Prvé kolo štartuje od 9.30, druhé o 12.30.