Dunajská Streda nevyhrala už v treťom dueli v rade, zaváhala aj Žilina

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Chceli sme využiť situáciu, ktorá je v Dunajskej Strede. Čakali sme, že po dvoch prehrách budú trochu psychicky nalomení. Prvý polčas bol z oboch strán opatrný, bez šancí. My sme zisťovali, čo môžeme od súpera očakávať. Do druhej polovice sme vstúpili s veľkou chuťou vyhrať, aj sa nám podarilo dať gól na 1:0.

Potom súper postavil Erica Ramireza a všetko vrhol do ofenzívy. Na konci zápasu sme my aj Dunajská Streda chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, bolo to také bláznivé. Obe mužstvá túžili zvíťaziť, nikomu nevyhovovala remíza. Napokon sa zrodila, je aj spravodlivá. Ja remízy nemám rád a asi ani môj kolega, no musíme zobrať aj bod."

Bernd Storck, tréner Dunajskej Stredy: "Pre nás to bola veľmi náročná situácia pripraviť sa na tento zápas. Mali sme nejaké problémy v zostave a včera sa ešte vyskytol covid-ový prípad, keď nám vypadol Schäfer a pred zápasom sa pri rozcvičke zranil Nebyla, ktorý skončil v nemocnici so štvorcentimetrovou ranou na hlave.

Takže na poslednú chvíľu bolo treba meniť základnú zostavu. Navyše skúšali sme aj nový systém, nastúpili sme trochu v inom rozostavení. Napriek tomu mužstvo vstúpilo do zápasu dobre, mali sme častejšie loptu, snažili sme sa otvárať domácu obranu.

Takisto musím vyzdvihnúť domácich, ktorí mali veľmi nebezpečné protiútoky. V druhom polčase po vhadzovaní sme inkasovali nečakaný gól. Hráči však ukázali dobrú reakciu, zabojovali a podarilo sa nám zachrániť remízu. Celkovo to bol dobrý futbal, oba tímy chceli vyhrať."