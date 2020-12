Čakala iný štart. Cítim sa slabá a pomalá, vraví Paulína Fialková

Slovenka hodnotí prvé štarty vo Svetovom pohári.

12. dec 2020 o 17:25 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred dvomi rokmi vyletela do svetovej špičky. Bežeckými časmi patrila medzi najlepšie biatlonistky a k tomu skvele strieľala.

Paulína Fialková vtedy vybojovala šesť pódiových umiestnení a titul majsterky sveta jej ušiel vo vytrvalostných pretekoch len o jeden výstrel.

Tieto jej výkony sú vo veľkom kontraste s úvodom aktuálneho ročníka pre najlepšiu slovenskú biatlonistku.

Bola to riadna facka

Najskôr so svojím tímom strávila viac ako týždeň v karanténe v Štokholme. Zo siedmich členov tímu sestier Fialkových mali štyria pozitívny test na koronavírus.

Pre Covid prišli Fialkové nielen o preteky na dvoch kolách Svetového pohára v Kontiolahti, ale aj o možnosti tréningu.

A s tréningovým výpadkom sa predstavili Fialkové na pretekoch v Hochfilzene. V piatok v šprinte staršia zo sestier minula štyri terče a mala aj slabý bežecký čas.

Dosiahla najhorší výsledok vo Svetovom pohári za posledné štyri roky – 86. priečka.

„Je to poriadna facka, ale je to reálny obraz toho, kde sa nachádzam. Cieľ je jasný a nebudem to vzdávať po prvých pretekoch,“ komentovala svoje prvé preteky v sezóne Fialková pre slovenskybiatlon.sk.

„Verím, že sa rozpretekám a časom to príde. Každé nové preteky vnímam ako šancu krôčik po krôčiku sa niekam posunúť,“ vravela v piatok.

Fialková čakala iný štart

V sobotu pomohla ženskej štafete k 17. miestu. Na druhom úseku udržala tím na 11. priečke. Streľbu mala takmer bezchybnú, dobíjala len raz. No v behu zaostáva. Pritom v minulosti ťažila práve z toho.

„Ešte pred týždňom sme mali v Obertilliachu mali kontrolné preteky, kde som bola na tom celkom dobre. Teraz je to bohužiaľ tak, ako to je. Cítim sa slabá aj pomalá. Nedokážem zrýchliť a mám aj silový problém,“ dodala Fialková.

Bežecky je na tom horšie ako jej sestra Ivona. Zo Sloveniek sa ako jediná aj kvalifikovala do stíhacích pretekov a v štafete mala solídny bežecký čas.

Trénerka Anna Murínová čiastočne tento rozdiel pripisuje únave Paulíny.

„Zle spala, čiastočne je to únava, a potom viac si pripúšťa situáciu, ktorá sa nám stala. Čakala iný štart do sezón. Horšie to na ňu vplýva,“ vysvetľovala Murínová pre slovenskybiatlon.sk.

„Teraz sa môžeme radovať, že sme vôbec mohli štartovať. Každé preteky budú pre nás teraz tréning, lebo rýchlosť nám chýba.“

Budúci týždeň sa bude konať ďalšie kolo Svetového pohára. Opäť v Hochfilzene. Veľký posun dopredu sa však od Sloveniek nedá očakávať.

Pred nedeľňajšími stíhacími pretekmi platilo, že žiadna Slovenka ešte nezískala body do Svetového pohára. To je v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami výrazný pokles.

„Myslím už na január - február,“ dodala Paulína Fialková.