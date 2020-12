Na snouborde nesúťažila takmer rok. Ledecká sa vrátila a hneď vyhrala

Slovenský reprezentant nepostúpil z kvalifikácie.

12. dec 2020 o 22:09 TASR

SP v snoubordingu - Cortina d'Ampezzo (Taliansko)

Paralelný obrovský slalom:

Ženy

1. Ester Ledecká Česko 2. Selina Jörgová Nemecko 3. R. T. Hofmeisterová Nemecko

Muži

1. Roland Fischnaller Taliansko 2. Aaron March Taliansko 3. Benjamin Karl Rakúsko 49. Matej Bačo Slovensko

CORTINA D'AMPEZZO. Taliansky snoubordista Roland Fischnaller a Češka Ester Ledecká sa stali víťazmi sobotňajších pretekov v paralelnom obrovskom slalome v Cortine d'Ampezzo, ktorými odštartoval nový ročník Svetového pohára.

Ledeckej sa podarilo triumfovať vo svojich prvých snoubordových pretekoch po takmer jedenástich mesiacoch.

Dosiahla celkovo 19. triumf v hodnotení snoubordového SP, sedemnásty v obľúbenej disciplíne. Vo veľkom finále uspela proti Nemke Seline Jörgovej.

Ledecká: Bola zábava tu jazdiť

V rámci Svetového pohára má 25-ročná "zimná obojživelníčka" na konte aj jedno prvenstvo v alpskom lyžovaní, vlani vyhrala zjazd v kanadskom Lake Louise.

Dvojnásobná olympijská šampiónka zvíťazila v Cortine štvrtýkrát v kariére, trikrát sa radovala v paralelnom obrovskom slalome a raz triumfovala v paralelnom slalome.

"Skvelé preteky. Chcem sa poďakovať organizátorom, ktorí odviedli úžasnú prácu. Obe trate boli veľmi podobné a navyše výborne pripravené. Bola zábava tu jazdiť. Z víťazstva mám obrovskú radosť," citoval Ledeckú oficiálny web Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).

Fischnaller: Som superšťastný

Už 40-ročný "matuzalem" snoubordových svahov Fischnaller vykročil za obhajobou malého glóbusu v paralelnom obrovskom slalome tým najlepším možným spôsobom.

"Jazdiť v Cortine je pre mňa zakaždým niečo špeciálne. Bol som tu siedmykrát, štyrikrát som vyhral a trikrát skončil druhý. Ak by som dnes dopadol horšie, bral by som to ako prehru.

Ale to sa nestalo a preto môžem byť superšťastný. Tento pocit môžeme mať všetci v našom tíme, keďže sme mali v najlepšej osmičke až piatich zástupcov," pochvaľoval si Fischnaller.

V talianskom stredisku mal svoje zastúpenie aj slovenský snoubording. Matej Bačo nepostúpil z 1. kola kvalifikácie, keď so stratou 4,31 sekundy na najrýchlejšieho muža eliminačných bojov a neskoršieho víťaza Fischnallera stratil 4,31 sekundy. Klasifikovali ho na 49. mieste z celkového počtu 65 štartujúcich.

Seriál pokračuje vo štvrtok 17. decembra v inom talianskom stredisku Carezze pretekmi v rovnakej disciplíne.