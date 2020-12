Vážna nehoda či víťazstvo na troch kolesách. Aj to ponúkla sezóna F1

Pozrite si najlepšie momenty.

14. dec 2020 o 7:30 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Bola kratšia, ale o to intenzívnejšia. Jubilejná 70. sezóna formuly 1 mala pre celosvetovú pandémiu len sedemnásť podujatí, ktoré boli vtesnané do 24 týždňov (od 5. júla do 13. decembra, pozn.).

A hoci sa jazdilo len na európskom kontinente, zaujímavých momentov bolo v porovnaní s minulými rokmi paradoxne o niečo viac.

Pri niektorých fanúšikovia radostne jasali, často si nervózne obhrýzali nechty a tesne pred koncom sezóny pocítili aj strach o život jedného z jazdcov.

My sme vybrali sedem najlepších momentov, ktoré sa udiali na trati.

Dvadsaťosem sekúnd v plameňoch

Momentom sezóny bola hrôzostrašná nehoda Romaina Grosjeana, z ktorej Francúz akoby zázrakom vyviazol s minimálnymi zraneniami.

V Bahrajne trval jeho boj o život 28 sekúnd, pokiaľ sa dostal z horiaceho monopostu.

Život mu zachránila tzv. svätožiara, hoci sám bol spočiatku jej odporcom. Dôležité bolo, že po náraze zostal pri vedomí, respektíve nezostal zakliesnený v aute.

Niekoľko hodín strávil v nemocnici, kde mu ošetrili popáleniny na oboch rukách. Následne sa stretol s ľuďmi, ktorí sa priamo na okruhu podieľali na záchrane jeho života.

Pravdepodobne táto nehoda ukončila jeho kariéru v F1, keďže už 34-ročný Grosjean nemá zmluvu pre budúcu sezónu.

Víťazstvo na troch kolesách

Brit Lewis Hamilton v tomto ročníku prekonal rekord Nemca Michaela Schumachera a na konte má už 95 víťazstiev. Zrejme najkurióznejšie dosiahol tento rok vo Veľkej Británie, kde vyhral na troch kolesách.

Približne v polovici záverečného kola to jeho ľavá predná pneumatika nevydržala, a tak sa Hamilton musel do cieľa doslova doplaziť.

Holanďan Max Verstappen, ktorý pár minút pred tým zašiel do boxov po čerstvé pneumatiky, každým metrom znižoval jeho náskok, ale napokon bol v cieli o necelých šesť sekúnd neskôr ako Hamilton.

Brit tak napodobnil Švéda Stefana Johanssona, ktorý na Veľkej cene Nemecka 1987 takisto prišiel do cieľa s defektom. Napokon obsadil druhé miesto za Brazílčanom Nelsonom Piquetom.

Lewis Hamilton si prezerá ľavé predné koleso, na ktorom dostal v poslednom kole defekt. (zdroj: TASR/AP)

Mechanici zachránili deň

Max Verstappen v tomto ročníku nedokončil až päť pretekov. Nechýbalo však veľa a vôbec nemusel nastúpiť ani na Veľkú cenu Maďarska.

Počas výjazdového kola urobil chybu a skončil v bariére. Jeho monopost RB 16 bol poškodený, do začiatku pretekov zostávalo 20 minút.

Jeho mechanici sa okamžite pustili do práce a opravy dokončili 30 sekúnd pred zahrievacím kolom. Za štandardných podmienok takáto oprava trvá podstatne dlhšie, možno až dvojnásobne.

„Odviedli fantastickú prácu. Neviem, ako sa im to podarilo, je to neuveriteľné. Zachránili deň,“ povedal Holanďan.

Verstappen sa mechanikom odvďačil druhým miestom v pretekoch. Tí mu zase ako „darček“ doniesli úlomky z jeho poškodeného monopostu.

Senzácia v Monze

Najprekvapivejším víťazom veľkej ceny bol v ročníku 2020 Francúz Pierre Gasly. Rodák z Rouenu triumfoval v talianskej Monze, kde museli byť preteky reštartované po tvrdej nehode Charlesa Leclerca.

Počas celých pretekov nespravil Gasly vážnejšiu chybu, na rozdiel od Hamiltona, ktorý za nepovolený vjazd do boxov dostal 10 sekúnd stop and go.

V závere udržal za sebou Španiela Carlosa Sainza a potešil celé Francúzsko. To sa dočkalo víťaza pretekov F1 po 24 rokoch, keď v Monaku vyhral Olivier Panis.

A hoci ani jeden z pilotov Ferrari preteky nedokončil, vďaka jazdcovi tímu AlphaTauri znela na slávnom okruhu talianska hymna.

Samozrejme, pre Gaslyho to bolo prvé víťazstvo v F1.

Grosjean: Chcú nás zabiť alebo čo?

O jeden z najnebezpečnejších momentov sezóny sa postaral Valtteri Bottas.

V čase, keď bezpečnostné vozidlo schádzalo z trate v talianskom Mugelle, diktoval Fín tempo, ale túto pozíciu absolútne nezvládol.

Ako líder výrazne spomalil, keďže nechcel dopriať jeho súperom výhodu tzv. vzduchového vankúša počas dlhej rovinky.

Výsledkom bola hromadná a veľmi nebezpečná nehoda. Rozbehnutý Antonio Giovinazzi to doslova napálil do takmer stojaceho Kevina Magnussena.

„Toto bolo neuveriteľne hlúpe od kohokoľvek, kto bol vpredu. Chcú nás zabiť alebo čo? Toto je najhoršia vec, akú som kedy videl,“ reagoval Grosjean.

Skvelý štart Räikkönena

Medzi momenty sezóny sme zaradili aj fantastický štart Kimiho Räikkönena v portugalskom Portimau. Skúsený Fín štartoval na 16. priečke, krátko po štarte prišiel o jednu pozíciu, ale v úvode druhého kola bol šiesty.

Räikkönen ťažil z lepšej stratégie, keď v chladných podmienkach začal na mäkkých pneumatikách. Viacerí pretekárov mali obuté stredne tvrdé.

A kým sa oni v úvodnom kole vyložene trápili, populárny jazdec s prezývkou Iceman predbiehal jedného súpera za druhým.

Verstappen vtipkoval, že Räikkönenovi využil skúsenosti z rely a bol prekvapený, keď ho uvidel v spätných zrkadlách.

Fín bol však po pretekoch frustrovaný, keďže napriek skvelému štartu skončil na jedenástom mieste, a teda bez bodov.

Z posledného miesta až na prvé

Pre pandémiu koronavírusu sa v Bahrajne išlo hneď dvakrát.

V druhom prípade sa jazdilo na upravenom a krátkom okruhu, v ktorom bola hodnota najrýchlejšieho kvalifikačného kola 53,377 sekundy. Senzačným víťazom sa stal Mexičan Sergio Pérez, ktorý predviedol "comeback" sezóny.

V prvom kole ho zostrelil jazdec tímu Ferrari Charles Leclerc a rodák z Guadalajary spadol na posledné miesto výsledkovej listiny.

Vďaka výbornému výkonu i zhode okolností sa však dostal na prvé miesto a keď sa už zdalo, že ho George Russell predbehne, dostal defekt.

Nešťastie jedného znamenalo šťastie druhého.

Pérez sa stal prvým Mexičanom od roku 1970, ktorý vyhral podujatie F1. Paradoxom je, že stále nemá kontrakt pred budúcu sezónu. V Bahrajne však ukázal ten najlepší spôsob, ako si vybojovať sedačku.