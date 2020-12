Facku dostali tí, čo pasovali Chelsea za majstra, tvrdí Lampard

Manchesterské derby naposledy nemalo víťaza v apríli 2017.

13. dec 2020 o 10:30 TASR

MANCHESTER. Manchesterské derby nenašlo víťaza prvýkrát od apríla 2017.

V sobotňajšom zápase 12. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže remizoval domáci United s City 0:0.

City má pred United rešpekt, tvrdí Solskjaer

V tabuľke teraz patrí United s dvadsiatimi bodmi priebežné 8. miesto, s odstupom jedného bodu práve pred mestským rivalom.

"Vedeli sme, že po taktickej stránke nám budú robiť problémy, naša defenzíva však pracovala na výbornú," pochvaľoval si tréner United Ole Gunnar Solskjaer.

"S loptou sme si dnes síce veľmi netykali a súper mal pravdepodobne viac z hry, no podľa môjho názoru môžu byť s remízou spokojné obe strany," dodal Nór.

Jeho zverenci v týždni vypadli z Ligy majstrov a po prehre 2:3 v Lipsku sa musia na jar uspokojiť len s Európskou ligou.

V súbojoch o Manchester sa im však darí a od svojho odvekého rivala neinkasovali gól už v treťom zápase za sebou.

"Možno je to preto, že pred nami majú väčší rešpekt. Neviem, či je to naozaj tak, ale verím, že je to zásluhou našej hry," povedal 47-ročný kouč.

Tréneri Pep Guardiola a Ole Gunnar Solskjaer v družnej debate. (zdroj: TASR/AP)

Na Old Trafford sa im strelecky nedarí

Hráči City bodovali v derby s United po dvoch minulosezónnych prehrách.

Vo včerajšom zápase zaznamenali len deväť striel. Z posledných štyroch prípadov, keď mali na svojom konte na ihriskách súperov menej ako desať streleckých pokusov, boli až tri na štadióne United.

"United má vždy silný tím. Hralo sa na Old Trafforde a po vypadnutí z Ligy majstrov mali o motiváciu navyše. Keď im dáte priestor, dokážu skórovať. Dnes sme však našťastie hru kontrolovali.

Sme spokojní s bodom a verím, že jeho hodnota bude s pribúdajúcimi zápasmi rásť," povedal tréner hostí Pep Guardiola, ktorého zverenci si udržali čisté konto už v šiestom zápase sa sebou.

Facka pre tých, čo pasovali Chelsea za favorita

Pozitívna séria sa v sobotu naopak skončila pre Chelsea Londýn. V lige prehrala po deviatich dueloch celkovo, v riadnom hracom čase po sedemnástich.

Jej katom sa stal Everton, ktorý zvíťazil 1:0 vďaka premenenému pokutovému kopu Gylfiho Sigurdssona z 22. minúty.

Rozhodca Jonathan Moss v diskusii s hráčmi v zápase Everton - Chelsea. (zdroj: TASR/AP)

Podľa trénera Chelsea Franka Lamparda ide o facku pre tých, ktorí pasovali jeho zverencov do pozícia favorita na zisk ligového titulu.

"Sezóna je dlhá a považovať nás za kandidátov na celkové víťazstvo je smiešne. Pozrite sa na tímy, ktoré kraľovali súťaži v posledných troch-štyroch rokoch. Majú krídelníkov, ktorí strieľajú 30-40 gólov za sezónu.

V našom kádri sú hráči, ktorí sa s Premier League len spoznávajú a navyše sú stále mladí. Preto je len prirodzené, že občas príde takýto večer. Samozrejme, z prehry nie som nadšený, ale je pre nás výzva napraviť to už budúci víkend."

Pomsta za debakel

Evertonu naopak dokonale vyšla odveta za marcovú prehru 0:4 v poslednom zápase, ktorý zverenci Carla Ancelottiho odohrali pred diváckou kulisou.

"Víťazstvo sme potrebovali ako soľ. Naše sebavedomie v poslednom čase trpelo. Dnes to však nebolo o našej kvalite, ale o ochote brániť."

Veľkou vzpruhou bol práve návrat divákov do Goodison Parku.

"Práve oni boli tým pomyselným jazýčkom na váhach. Bola to úplne iná atmosféra. Mohlo ich síce prísť len dvetisíc, ale aj za to som šťastný. Verím, že čoskoro budeme mať plný dom," povedal 61-ročný Talian, ktorý viedol Chelsea v rokoch 2009 až 2011.

Evertonu patrí s 20 bodmi priebežná siedma priečka, Cheslea má na konte o dva body viac a je priebežne tretia.