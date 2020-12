Štartoval až v piatej desiatke. Slovinský lyžiar dosiahol senzačné víťazstvo

Podmienky nahrávali aj outsiderom.

13. dec 2020 o 13:15 TASR

Výsledky zjazdu SP vo Val d'Isere:

1. Martin Čater Slovinsko 2:04,67 min 2. Otmar Striedinger Rakúsko + 0,22 s 3. Urs Kryenbühl Švajčiarsko + 0,27 s 4. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko + 0,36 s 5. Johan Clarey Francúzsko + 0,42 s 6. Beat Feuz Švajčiarsko + 0,53 s 7. Andreas Sander Nemecko + 0,57 s 8. Matthias Mayer Rakúsko + 0,59 s 9. Romed Baumann Nemecko + 0,6 s 10. Dominik Paris Taliansko + 0,62 s

Celkové poradie SP (po 6 z 38 súťaží): 1. Alexis Pinturault (Fr.) 276 bodov, 2. Marco Odermatt (Švaj.) 261, 3. Filip Zubčič (Chor.) 208, 4. Henrik Kristoffersen 156, 5. Lucas Braathen (obaja Nór.) 155, 6. Loic Meillard (Švaj.) 145, ... 20. Adam ŽAMPA 71, 73. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 7

Poradie v zjazde (1 z 9): 1. Čater 100 bodov, 2. Striedinger 80, 3. Kryenbühl 60, 4. Kilde 50, 5. Clarey 45, 6. Feuz 40

VAL D'ISERE. Slovinský lyžiar Martin Čater senzačne zvíťazil v nedeľňajšom zjazde Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere.

Časom 2:04,67 min prekonal o 22 stotín sekundy Rakúšana Otmara Striedingera, tretiu priečku obsadil Švajčiar Urs Kryenbühl, ktorý zaostal o 0,27 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Muži absolvovali úvodný zjazd v tejto sezóne. Na rozdiel od soboty, keď sa išiel super-G v hustom snežení a pri sťaženej viditeľnosti, panovali o deň neskôr priam ideálne podmienky.

Organizátorom vyšiel ťah s prehodením poradia disciplín a na vyše trojkilometrovú trať s prevýšením 770 metrov svietilo slnko pri miernych mínusových teplotách.

Takéto podmienky nahrávali aj lyžiarom s vyššími štartovými číslami a Čater so 41-kou z nich vyťažil maximum. Vo veku 27 rokov dosiahol premiérový triumf na podujatiach prestížneho seriálu, do tohto úspechu skončil najvyššie na šiestej pozícii.

"Keď som videl zelené čísla, nemohol som tomu uveriť. Cítil som, že to bola dobrá jazda, ale nepočítal som, že by to mohlo stačiť na víťazstvo," citoval Slovinca portál laola1.at.

"Podarilo sa mi nabrať rýchlosť po štarte a zvládol som aj zákruty v prostrednej pasáži. Konečne mi v pretekoch všetko vyšlo, potreboval som si zvýšiť sebavedomie," dodal.

Obsadenie celého pódia bolo prekvapujúce, dosiaľ najlepšími výsledkami Striedingera (č. 26) boli jedno druhé a dve tretie miesta.

Na prvé víťazstvo v kariére siahal aj Kryenbühl (č. 14), ktorý sa doteraz umiestnil v elitnej desiatke pretekov Svetového pohára jediný raz, keď obsadil druhú priečku.

Súťaž museli na niekoľko minút prerušiť po páde Kanaďana Camerona Alexandera, ktorý utrpel zranenie kolena.