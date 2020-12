Úsmevy a dobrá nálada sú preč. Neudržala som silu, ľutovala Vlhová

Slovenku čaká ďalší štart už v piatok.

14. dec 2020 o 12:40 Marián Szűcs

COURCHEVEL, BRATISLAVA. Je to až neuveriteľná istota. Keď sa postaví na štart, zakaždým príde do cieľa. Neustále bojuje o popredné priečky, čo si vyžaduje jazdu na hranici rizika.

Skrátka, keď si stavíte na to, že Petra Vlhvá príde do cieľa, sotva prehráte. Platí to vždy. Teda – takmer vždy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenská lyžiarka v pondelok nečakane vypadla už v prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli.

Chýbalo jej pritom už len pár metrov, do cieľa ostávalo prejsť posledné tri bránky.

„Veľmi ma to mrzí, ale už to nezmením,“ smutne vravela Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Stále je na čele Svetového pohára

Prvý raz v sezóne skončila Vlhová bez bodu. V predchádzajúcich piatich pretekoch bola zakaždým na pódiu. Trikrát zvíťazila, dvakrát bola tretia.

Súvisiaci článok Vlhová prvýkrát nebude na stupňoch víťazov, obrovský slalom nedokončila Čítajte

Žiadna iná lyžiarka v ére súčasného spôsobu bodovania nemala taký vydarený vstup do sezóny. Teraz výnimočnú sériu prerušila.

„Myslím, že som šla príliš priamo na tie bránky. Neudržala som silu, ktorá na mňa pôsobila. Bohužiaľ, lyže ma vyhodili a už som nestihla ďalšiu bránku,“ opisovala Vlhová situáciu zo záveru svojej jazdy.

Priznala, že problémy sa s ňou ťahali už skôr.

„Začiatok som išla celkom fajn, ale potom od polovice jazdy neviem, čo sa stalo. Trošku som sa začala trápiť a bojovala som sama so sebou aj s traťou. A poslednú strminu som vôbec nešla dobre, ťahalo sa to, až som nakoniec vypadla,“ opisovala pre RTVS.

„Snažila som sa, ale to sa stáva,“ povzdychla si. Vlhová však napriek vypadnutiu naďalej ostáva líderkou priebežného poradia Svetového pohára.

Zisťuje, aké je byť najlepšou na svete

Preteky sa mali pôvodne jazdiť v nedeľu, ale pre nevyhovujúce podmienky na trati ich preložili na pondelok.

„Trať bola trošku rozbitá, ale pre všetkých bola rovnaká. Každý bojoval, ako mohol. Mne sa to veľmi nepodarilo,“ zhrnula Vlhová.

Úsmevy a dobrá nálada, ktorú ukazovala v minulých týždňoch, boli preč.

Zdalo sa, že do pozície momentálne najlepšej lyžiarky vo Svetovom pohári vhupla akosi mimovoľne a samozrejme. Ukazuje sa však, že aj ona si na ňu musí zvyknúť. Aj na to, čo všetko so sebou prináša.