Dubovská sa konečne dočkala. Vyhrala slalom a splnila veľký cieľ

Nadviazala na výkony vo Svetovom pohári.

14. dec 2020 o 16:00 Jerguš Radačovský

Európsky pohár - slalom - Klausberg (Rakúsko)

1. Martina Dubovská Česko 1:28,21 min 2. Lara Dellaová Meová Taliansko + 0,16 s 3. Marie-Therese Sporerová Rakúsko + 0,31 s

BRATISLAVA. Slovenka reprezentujúca Česko Martina Dubovská dosiahla skvelý úspech. Prvýkrát v kariére vyhrala preteky Európskeho pohára, ktorý je úrovňovo hneď za Svetovým pohárom.

Dubovská uspela v nedeľňajšom slalome v rakúskom Klausbergu. Po prvom kole bola priebežne piata.

Predviedla však skvelú druhú jazdu a o 16 stotín zdolala Talianku Laru Dellaovú Meovú. Tretia skončila s odstupom 31 stotín Rakúšanka Marie-Therese Sporerová.

Dubovská: Konečne sa mi to podarilo

Na pretekoch sa zúčastnilo aj zopár mien známych zo Svetového pohára. Šiesta skončila Nemka Lena Duerrová, jedenásta bola Rakúšanka Bernadette Schildová, 14. priečku obsadila ďalšia známa Rakúškanka Katharina Gallhuberová.

Dubovskej sa darilo už v sobotu, keď skončila štvrtá, čím dosiahla svoje najlepšie umiestnenie v Európskom pohári. O deň neskôr sa už tešila z triumfu.

„Som šťastná, konečne sa mi to podarilo, veľmi som to chcela. Vyhrať Európsky pohár bolo jedným z cieľov mojej kariéry, takže mám veľkú radosť. Je to super,“ povedala Dubovská, cituje ju český portál iDnes.cz.

„V druhom kole sa mi zdalo, že trať bola lepšia, tak som sa do toho poriadne oprela. Tiež som však robila nejaké chyby a vravela som si, že na medzičase som bola trochu pomalšia. Nakoniec mi po ôsmich súťažných jazdách, vrátane Svetového pohára v Levi, vyšiel nájazd do roviny,“ dodala.

Nadviazala na výkony v Levi

Dvadsaťosemročná lyžiarka sa stala šiestou českou reprezentantkou, ktorá ovládla preteky Európskeho pohára.

V druhom najprestížnejšom lyžiarskom pohári dosiahla viacero úspechov aj Slovenka Veronika Velez-Zuzulová, ktorá trikrát ovládla celkové bodovanie slalomu. Tešila sa v rokoch 2004, 2007 a 2012.

Dubovská je rodáčkou z Liptovského Mikuláša a darilo sa jej aj v úvode nového ročníka Svetového pohára. V slalomoch vo fínskom Levi obsadila 12. a 10. priečku. Jej maximom medzi elitou je 9. miesto.