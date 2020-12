Petr Čech opäť nastúpil v drese Chelsea. Bol nervózny a dostal dva góly

Jeho tím však napokon zvíťazil.

15. dec 2020

BRATISLAVA. Jeden a pol roka po skončení kariéry si športový riaditeľ FC Chelsea Petr Čech nasadil helmu, rukavice a postavil sa do futbalovej bránky v súťažnom zápase.

Išlo o záskok v súťaži rezervných tímov Premier League 2 a jeho návrat bol napokon víťazný. Tím Chelsea do 23 rokov zdolal Tottenham 3:2 (0:2).

Po sedemnástich minútach hostia viedli 2:0, v 88. minúte však 18-ročný Myles Peart-Harris druhým gólom v zápase dovŕšil obrat na 3:2.

Potreboval sa dostať do rytmu

"Bol som nervózny. Nevedel som, čo od seba môžem očakávať. Síce som sa mesiace poctivo pripravoval, ale zápasy som nehral a vypadol z rytmu.

Rýchlo sme prehrávali 0:2, ale v druhom polčase sme už začali aplikovať náš herný systém a zaslúžene sme otočili," uviedol Petr Čech v rozhovore aj na webe iDnes.cz, ktorý sprostredkovala agentúra Sport Invest.

"V prvých dvadsiatich minútach v mojej hre chýbali automatizmy, na ktoré som bol zvyknutý. Potom som sa však prispôsobil tempu a cítil som sa v pohode. V druhom polčase som už mal radosť z toho, že si môžem zachytať. Začal som lepšie čítať hru," doplnil Čech.

S mužstvom trénoval iba deň

Víťaz Ligy majstrov, Európskej ligy aj štvornásobný šampión Premier League tvrdí, že zápas pre neho splnil účel. Čech si mal overiť, ako na tom je pre prípad, že by musel zaskočiť aj v prvom tíme Chelsea.



"Presne toto som potreboval. Naštartovalo ma to a vrátil som sa do zápasového rytmu. S tímom som trénoval iba deň pred zápasom, aby sme si nacvičili taktické veci ako postavenie obrany.

Všetko sa udialo v pohode a teraz pôjdem opäť na testy na koronavírus, aby som sa mohol vrátiť do bubliny A-tímu Chelsea," vysvetlil rekordný 124-násobný reprezentant Česka.



Zápas Chelsea - Tottenham je aj londýnske derby a to sa takmer nikdy nezaobíde bez šarvátok a prejavov zvýšených emócií. Tak to bolo aj v pondelok.

"Bolo to derby so všetkým, čo k nemu patrí. Hromadná potýčka, červené karty... Bolo vidno, ako veľmi chce každý vyhrať. Som rád, že sme to napokon boli my a posunuli sa na čelo tabuľky. A že môj návrat bol víťazný," dodal Čech.