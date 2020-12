Šanca, že opäť vyhrám veľké preteky? Päť percent, myslela si Shiffrinová

Američanka sa dočkala po takmer roku.

15. dec 2020 o 12:03 SITA

BRATISLAVA. V druhom obrovskom slalome vo francúzskom Courcheveli sa stalo niečo, čo očakával len málokto.

Preteky nedokončili suverénka úvodu sezóny Slovenka Petra Vlhová, líderka tejto disciplíny Marta Bassinová a víťazstva sa nedočkala ani ďalšia Talianka Federica Brignoneová, ktorá obhajuje veľký glóbus vo Svetovom pohári.

Víťazstvo aj vďaka zlyhaniam spomenutých lyžiarok ukoristila tá, ktorá ešte pred rokom bola takmer vo všetkých pretekoch považovaná za favoritku číslo 1.



Mikaela Shiffrinová v cieli plakala, triasla sa od dojatia a pri rozhovoroch sa zajakávala. Dvadsaťpäťročná Američanka sa vrátila na najvyšší stupeň pre víťazku pretekov Svetového pohára po takmer 11 mesiacoch.

Pochybovala o sebe

Toľko času totiž uplynulo od jej triumfu v super G v bulharskom Bansku (26. 1. 2020).

Potom sa jej život prevrátil naruby, keď sa dozvedela o tragickej smrti otca a len ťažko sa opäť nútila do tréningového procesu a návratu na biele svahy.



"Veľmi som o sebe pochybovala. Na 95% som si myslela, že už nikdy nedokážem vyhrať veľké preteky. Je to moje najemotívnejšie víťazstvo," napísala na sociálnych sieťach.

"Je pre všetkých milých a úžasných ľudí, ktorí mi vraveli, že oheň sa zo mňa navždy vytratil. Ale venujem ho aj každému, kto mi ten oheň pomohol získať späť," doplnila trojnásobná víťazka Svetového pohára.

Výnimočný okamih pre Američanku

Shiffrinová je citlivá duša a po strate blízkeho človeka jej trvalo mesiace, kým sama seba presvedčila, že návrat do súťažného kolotoča má zmysel.

Vrátila sa v solídnej, ale nie víťaznej forme.

V úvodných dvoch slalomoch sezóny vo fínskom Levi skončila druhá a piata a v prvom obrovskom slalome po svojom návrate v Courcheveli ju klasifikovali až na piatom mieste s veľkým odstupom 1,70 s za víťaznou Bassinovou.

Prešli dva dni a Mikaela sa nečakane vrátila aj na najvyšší stupienok, hoci jej k tomu pomohli aj vyššie uvedené výpadky favoritiek.

"Je to pre mňa výnimočný okamih a som mimoriadne hrdá na seba aj svoj tím. Toto víťazstvo je pre moju mamu, našu rodinu, ale aj trénerov a celý tím, ktorý mi pomáha. Dodávajú mi toľko sily, že sa to ani nedá opísať slovami," vravela Shiffrinová v rozhovore pre ORF.

Shiffrinová: Netreba zabúdať na Vlhovú

Svetový pohár pokračuje v rýchlom slede už od piatka do nedele vo francúzskom Val d'Isere dvoma pretekmi v zjazde a jedným super G.

Päťnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka zrejme nebude pri tom. Už skôr avizovala, že sa chce najprv zamerať na technické disciplíny a až potom prídu na rad tie rýchlostné.

"Ešte to neviem s istotou povedať. Teraz si chcem najmä užiť toto víťazstvo," podotkla víťazka 67 pretekov Svetového pohára.



Shiffrinová razom poskočila na druhú priečku v hodnotení bojov o veľký glóbus za Petru Vlhovú. Konkrétne ambície však zatiaľ prezrádzať nechce.

"Budem to brať od pretekov k pretekom a uvidím, ako to pôjde. V rýchlostných disciplínach bude nebezpečná Brignoneová a netreba zabúdať ani na Petru Vlhovú. Bude to celé určite napínavé," dodala Shiffrinová.