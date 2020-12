Žartoval, že nikdy neskončí. Teraz Federer nevie, či sa ešte vráti

Grandslam naposledy vyhral v roku 2018.

17. dec 2020 o 7:35 Jana Sedláková

BRATISLAVA. "Nikdy neukončím kariéru," žartoval Roger Federer v roku 2019 v relácii Today na NBC News.

Teraz však jeden z najlepších hráčov v histórii tenisu naznačuje, že koniec kariéry je blízko. Možno sa už ani neobjaví na kurtoch.

"Verím, že sa v roku 2021 vrátim. Uvidíme. Ale ak by som mal skončiť ziskom tejto trofeje, bol by to skvelý koniec," povedal Federer pri preberaní ocenenia v ankete Športovec roka vo Švajčiarsku.

Okamžite tak spustil dohady o tom, či oznámi v najbližšom období koniec kariéry.

Pýtajú sa ho to jedenásť rokov

Federer odohral v roku 2020 jediný turnaj - januárové Australian Open. Sezónu potom prerušila koronakríza.

Švajčiar medzičasom absolvoval dve operácie kolena. Priznal, že od druhého chirurgického zákroku v júni stále nie je úplne v poriadku.

Australian Open 2021 organizátori pre pandémiu presunuli o tri týždne z januára na február. Aj to môže Švajčiarovi pomôcť.

"Samozrejme, pomohlo by mi, keby som mal o čosi viac času. Bude to tesné. Dúfal som, že úplne zdravý budem už v októbri, ale stále nie som. Verím však, že sa po Novom roku vrátim," citovala Federera agentúra AFP.

Švajčiar sa dlhodobo úvahám o konci kariéry vyhýbal. Pri odpovediach novinárom buď žartoval, alebo hovoril, že nad tým neuvažuje. Svoj postoj zmenil až počas koronapauzy.

"Odkedy som vyhral Roland Garros 2009 (posledný grandslam, ktorý mu chýbal v zbierke, pozn. red.), médiá sa neustále točia okolo tejto témy. Ale je už asi celkom zrejmé, že som na konci kariéry," povedal v relácii SportsPanorama.

Motivovať ho môže wimbledonská prehra

Akú motiváciu pokračovať by mohol mať víťaz rekordných dvadsiatich grandslamových trofejí?

V počte grandslamov ho tento rok dorovnal Rafael Nadal a svetová jednotka Novak Djokovič sa doťahuje so sedemnástimi titulmi.

Federer drží aj rekord v počte týždňov ako svetová jednotka. Bol ňou 310 týždňov. Aj k prekonaniu tohto čísla sa blíži Djokovič, má ich aktuálne 299.

Nie je teda vylúčené, že v historických tabuľkách ho mladší súperi predbehnú.

Bývalá wimbledonská víťazka Marion Bartoliová je však presvedčená, že Federer ešte raz vyhrá Wimbledon.

"Nemusí sa až tak trápiť fyzickou kondíciou, to je typické pre trávnatý povrch," citoval ju portál tennishead.net.

"Myslím si, že stále môže vyhrať grandslam, ale nemyslím si, že ho ešte vyhrá," hovoril zas Federerov krajan a víťaz troch grandslamových titulov Stan Wawrinka. Citoval ho tennis365.com.

V ďalší grandslamový titul Federera už neverí ani niekdajší víťaz Wimbledonu Goran Ivaniševič. "Nemyslím si, že Federer ešte vyhrá, mladší sa už nevráti. Ale jeho nemôžete nikdy odpisovať," povedal pre Eurosport.

V roku 2019 vo wimbledonskom finále Federer utrpel zrejme najhoršiu prehru v kariére. V najdlhšom wimbledonskom finále mal mečbaly, ale nakoniec zápas s Djokovičom prehral.

Aj to môže byť preňho motivácia vrátiť sa na obľúbený turnaj. "Jedným z najväčších cieľov, pre ktoré tvrdo pracujem, je, že verím, že si zahrám vo Wimbledone," citoval ho tennis365.com

Skúsi vyhrať olympiádu?

Okrem snahy o ďalší grandslamový titul zostalo pre Federera ešte niekoľko dôvodov, pre ktoré by mohol pokračovať.

Veľkou motiváciou je zlatá olympijská medaila. Zatiaľ má iba zlato zo štvorhry z roku 2008. Vo dvojhre získal striebro v roku 2012.

"Či už by to bolo vo dvojhre, štvorhre alebo zmiešanej štvorhre, stále je to možné. Teraz ešte neviem, či budem hrať. Ale myslím, že by som mohol mať šancu aj vo dvojhre," hovoril v lete Federer pre švajčiarsku televíziu SRF.

Olympiáda v Tokiu sa mala pôvodne odohrať v lete 2020. Pre pandémiu ju však organizátori museli presunúť o rok.

Federer bude mať v čase jej konania len niekoľko dní pred štyridsiatymi narodeninami.

"Bude to trochu sebecké, ale vlastne je to pre mňa dobre, že ju presunuli," citoval ho olympicchannel.com. Švajčiar narážal na zdravotné problémy, ktoré mal v tejto sezóne a možno by mu boli znemožnili štart.

"Bolo by pre mňa jednoduchšie skončiť teraz, ale rád by som si ešte užil čas na kurte," priznal v júli po druhej operácii v rozhovore pre Zeit.