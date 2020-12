Guľa ustál výpoveď, Plzeň zničila súpera rozdielom dvoch tried

Futbalisti Plzne strelili sedem gólov.

BRATISLAVA. Mala to byť jeho posledná šanca ako si udržať svoje miesto. Tréner Plzne Adrián Guľa podľa zdrojov českých médií odvrátil výpoveď.

Aspoň nateraz.

"Slovenský tréner najvyššou výhrou v českej lige utiekol gilotíne, " napísal isport.cz.

Guľa po zápase reagoval, že médiá nesleduje. "Neviem, čo sa píše. Verím, že ani chlapci to nevedia. Tým pádom na to správne reagovali," odpovedal Guľa.

Pred posledným zápasom vraj dostal slovenský tréner ultimátum. Musel vyhrať.

Jeho Viktoria Plzeň v 12. kole českej ligy deklasovala Teplice 7:0.

Viktoria vyrovnala svoje najvyššie víťazstvo v najvyššej súťaži zo septembra 2010 (nad Ústím nad Labem) a poskočila na piate miesto neúplnej tabuľky.

Guľa: Bolo to bolestivé

"Výsledok hovorí za všetko. Na druhú stranu musíme zostať pokorní, pretože vieme, čo sa stalo v minulých týždňoch," vyhlásil Guľa pre klubovú stránku Plzne.

"Pracovitosť a pokora je úplne kľúčová. Stačí sa pozrieť na tri či štyri zápasy dozadu a verím, že to bolo dostatočne bolestivé pre nás všetkých. Vieme porovnať pocity, ako chutí víťazstvo a ako nie. A výhry potrebujeme," pokračoval.

Dobre vie, že víťazstvo musí potvrdiť aj v nasledujúcich zápasoch. A Plzeň má pred sebou náročný program.

Cez víkend hrá proti Slovácku a deň pred Štedrým dňom vyzve majstrovskú Slaviu.

"Jedna výhra moju pozíciu nijako nemení," uvedomuje si.

V Česku sa ihneď po januárovom príchode do Plzne stal Guľa trénerskou superstar. Takmer dennodenne ho preberajú v médiách.

Dostal nálepku revolucionára

Slovenský tréner odštartoval svoj angažmán v minulej sezóne vo Viktorii Plzni raketovo. A brilantne.

„Viktorka potvrdila, že je momentálne o parník inde ako všetci ostatní,“ chválil Guľu na jar legendárny Ladislav Vízek.

“ Z atraktívne hrajúceho celku, ktorý na prelome jari a leta bavil, je razom fádna partia. „ český portál idnes.cz

Dostal nálepku revolucionára, ktorý spustil na českej scéne dramatickú misiu.

S dlhodobou víziou, s pozoruhodnými myšlienkami, ako Plzeň pretransformovať. Klubové vedenie jeho plány s nadšením prijalo.

V minulej sezóne z 15 zápasov pod vedením Guľu prehrala Plzeň iba raz a zdramatizovala boj o titul.

Česi slovenského trénera v tom čase žrali a velebili. Vyzdvihovali jeho progresívne metódy.

Dostal druhú šancu, čo nebolo zvykom

"Na prelome roka prevzal znudený a nezábavný tím po Pavlovi Vrbovi, razom bol za boha. Veď mužstvo hralo skvele, on sám si svoju ľudskosťou získal verejnosť a zdalo sa, že Plzeň mieri k lepším zajtrajškom," písal český denník Sport.

Situácia sa však postupne menila. Guľov projekt dostal štrbiny, keď Plzeň nečakane skoro vypadla v Lige majstrov a následne i v Európskej lige.

Klub nezískal prémie z európskych pohárov, ktoré šéfovia zrejme očakávali.

Dostal druhú šancu, čo v Plzni predtým nebývalo zvykom.

Ale pred mesiacom prišiel ďalší útlm. Plzeň nevyhrala štyri zápasy za sebou, z toho až tri z nich prehrala. A neskórovala v troch zápasoch za sebou.

V českej lige sa prepadla až na šieste miesto. Na prvú Slaviu nabrala stratu až dvanástich bodov.

Na hrane výpovede

"Z atraktívne hrajúceho celku, ktorý na prelome jari a leta bavil, je razom fádna partia," písal isport.cz.

Slovenský tréner, ktorý osemnásteho decembra minulého roka podpísal kontrakt na dva aj pol roka, sa ocitol na hrane výpovede.

"Vidíte, to je futbal. Aj veľkým hráčom a klubom sa takéto veci môžu stať. Stalo sa to aj Realu Madrid, aj v tom je tá krása futbalu," cituje Guľu idnes.cz.

Niektorí českí novinári mu vyčítajú, že je štýl je prečítaný a jednotvárny a tiež že nemá plán B.

Majú prepnúť na vyšší level

Český denník Sport pred pár dňami naznačil, že Guľa nedostal výpoveď iba preto, že má spolu s realizačným tímom platnú zmluvu až do leta 2022.

Ak by došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Plzne, klub by to stálo vysoké odstupné.

Guľa stále verí, že situáciu ustojí.

"Verím, že to bude veľmi dôležitý bod zlomu pre celý náš klub. Ale je podstatné, aby sme zajtra ja i chlapci už prepli na ešte vyšší level," pokračoval.

"Ale teraz je pre nás podstatné, aby si uvedomili, že zodpovednosť ležala na nás všetkých. Za klub a našu výkonnosť."