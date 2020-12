Najľahší gól v kariére. Spoluhráči pripravili Kalmárovi darček

Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali po troch zápasoch.

15. dec 2020 o 23:10 Titanilla Bőd

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/6hkDJc0rFKc

DUNAJSKÁ STREDA. Realizačné tímy počas pandémie musia počas zápasu nosiť na lavičke rúško. Výnimku má len hlavný tréner. Ako jedinému mu teda vidno do tváre.

Nemecký kouč Dunajskej Stredy Bernd Storck sa na začiatku sezóny väčšinou počas zápasov spokojne usmieval. Jeho tím valcoval v lige, prezentoval sa pekným futbalom v Európskej lige, najmä zápas s Jabloncom spĺňal aj najprísnejšie kritériá.

Ku koncu jesennej časti však akoby padla na DAC útlm. Nevyhral tri zápasy po sebe a v prvom polčase to nevyzeralo dobre ani proti Senici.

Ľahké a časté straty lôpt, chýbajúci dôraz v súbojoch a bezradnosť pred šestnástkou. Tréner neveriacky krútil hlavou a niekedy si radšej zakrýval tvár.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vydarené striedanie

V druhom polčase sa hra Dunajskostredčanov zlepšila a zápas vyhrali 2:0.

„To je paradox futbalu: z posledných štyroch zápasoch sme hrali teraz najslabšie a práve teraz sme vyhrali,“ sebakriticky zhodnotil stretnutie kapitán Dunajskej Stredy Zsolt Kalmár.

Súvisiaci článok Dunajská Streda sa konečne dočkala, prerušila trojzápasovú sériu bez výhry Čítajte

Po prestávke namiesto Andreja Fábryho prišiel na ihrisko Ion Nicolaescu, ktorý mal zásluhu na oboch góloch.

Prvý pripravil rýchlym prienikom do šestnástky, dvaja obrancovia Senice sa nešťastne zrazili a Marko Divkovič naservíroval loptu ako na tácke Kalmárovi. Maďarský reprezentant loptu už len umiestnil do prázdnej bránky.

„Asi to bol najľahší gól v mojej kariére. Spoluhráči mi pripravili krásny vianočný darček,“ smial sa Kalmár, ktorý sa takto dotiahol v tabuľke strelcov na Filipa Balaja. Obaja majú na konte 11 presných zásahov.

Druhý gól Nicolaescu strelil sám a poistil tak víťazstvo. Po ňom sa na Storckovu tvár vrátil ten spokojný úsmev zo začiatku sezóny.

Vyťažení reprezentanti

V prvých 18 zápasoch získala Dunajská Streda 39 bodov, o bod viac ako v jesennej časti doterajšej rekordnej sezóny 2018/2019 pod vedením Petra Hyballu. Pravdou však je, že po ôsmich kolách bol náskok súčasného DAC na ten spred dvoch rokov ešte deväť bodov.

“ Máme deväť-desať reprezentantov a sú veľmi vyťažení. Trošku sme už psychicky unavení, hrali sme veľa zápasov. „ Zsolt Kalmár, kapitán Dunajskej Stredy

„Začiatok bol výborný, vyhrali sme osem zápasov v rade. Potom sme však v niektorých zápasoch zaváhali a stratili ľahké body,“ poznamenal obranca Dominik Kružliak. „Treba povedať pravdu: šírka nášho kádra nie taká, akú má Slovan,“ dodal.

Zsolt Kalmár zase poukázal na fakt, že kým si väčšina mužstiev cez reprezentačnú prestávku oddýchne, v Dunajskej Strede je to naopak.

„Máme deväť-desať reprezentantov a sú veľmi vyťažení. Trošku sme už psychicky unavení, hrali sme veľa zápasov, ale myslím si, že môžeme byť s touto jeseňou spokojní,“ konštatoval kapitán Dunajskostredčanov. Patrí medzi lídrov maďarského národného mužstva, s ktorým v baráži vybojoval postup na EURO.

Aktívna Senica

V minulosti Senica už niekoľkokrát prekvapila DAC. Pred dvoma rokmi v osemfinále pohára im uštedrila výprask 2:1. Vlani v marci Dunajskostredčania zdolali Záhorákov gólom v siedmej minúte pridaného času, jeho autorom bol práve Kalmár.

Na jar tohto roku, ešte pred pandémiou, mohla Senica vyhrať v Dunajskej Strede rozdielom triedy, no napokon sa zrodila bezgólová remíza. Bol to prvý zápas Héldera Cristovaa na lavičke DAC a výkon domácich bol predzvesťou, že pre Portugalčana to nebude veľmi vydarený angažmán.

Senica hrala v MOL Aréne aj teraz aktívne. „Prvý polčas bol veľmi dobrý, získali sme veľa lôpt, aj sme boli nebezpeční. Zachytávali sme prieniky súpera a organizácia hry bola dobrá. V druhom polčase sa už prejavila kvalita súpera, hoci pri prvom góle sme mali trošku smolu,“ uviedol tréner hostí Anton Šoltis.

Špeciálne tričká

Súvisiaci článok Vydesený Hrnčár: Moja prvá myšlienka bola, aby to náš hráč prežil Čítajte

Bernd Storck mal dôvod na spokojnosť. Jeho tím uzavrel jesennú časť víťazstvom. Dunajskostredskí hráči si po záverečnom hvizde obliekli špeciálne tričká, v ktorých sa poďakovali fanúšikom za podporu a zaželali im krásne Vianoce.

„Som spokojný. V každom zápase sme dominovali. Neviem, či je ešte také mužstvo v lige, ktoré v každom stretnutí dominovalo tak výrazne. Naším cieľom bolo zmenšiť odstup Slovana a ten rozdiel nie je taký veľký,“ vyhlásil Storck.

Slovan má momentálne pred DAC dvojbodový náskok, a v záverečnom kole hrá v stredu doma so Žilinou.