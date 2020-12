Kvalifikácia na Australian Open? Bude v Dubaji, vraví Schmiedlová

Vyhlásili anketu Tenista roka.

16. dec 2020 o 14:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. O jeden grandslamový turnaj menej, kratšia sezóna a hľadiská bez divákov. Tenisová sezóna prebehla v okresanej forme.

„O to viac si vážim, že som mohla hrať aspoň nejaké zápasy. Turnajov bolo tento rok naozaj oveľa menej,“ hovorí Anna Karolína Schmiedlová.

Spoločne s Norbertom Gombosom sa stali víťazmi ankety Tenista roka. Zhodne ju vyhrali po druhý raz v kariére.

Gombos mal výnimočný rok. Posunul sa do svetovej stovky v ATP a na Roland Garros postúpil senzačne do 3. kola.

Schmiedlová tiež uspela v Paríži (3. kolo), v Prahe hrala vo štvrťfinále a zvíťazila v letnej sérii turnajov na Slovensku Peugeot Tennis Tour.

Kvalifikácia do Melbourne v Dubaji

Obaja laureáti sa zhodli, že práve turnaje, ktoré pripravil Slovenský tenisový zväz počas pandémie, im pomohli rozohrať sa pred návratom na profesionálny okruh.

„Pomohlo nám to, aby sme sa udržali vo forme. Keď sa turnaje začali, vzhľadom na situáciu sme ukázali dobré výsledky. Som vďačný, že sa mi darilo na veľkých podujatiach a vrátil som sa do svetovej stovky,“ hodnotil rok Gombos.

Uplynulá sezóna prebehla v okresanom režime, neistota pred tou nadchádzajúcou sa však nekončí.

Hoci by sa Australian Open v Melbourne mal konať, hráči dlho netušili, za akých okolností sa turnaj odohrá. Informácie dostali len pred pár dňami.

Kvalifikácia do Melbourne by sa mala hrať netradične v Dubaji. „To sme sa dozvedeli len pred dvomi dňami,“ uviedla Schmiedlová.

Gombos by mal mať vďaka renkingu istý štart v hlavnej súťaži. Medzi 15. a 17. januárom by mali tenisti pricestovať do Melbourne, kde budú musieť absolvovať povinnú dvojtýždennú karanténu.

„Pred Australian Open by sa mal odohrať prípravný turnaj, až následne sa bude hrať grandslamový turnaj. Po ňom by mali byť v Austrálii ešte ďalšie turnaje,“ vravel Gombos.

Wimbledon z poistky vyplatil hráčom bonusy

Ako však bude sezóna pokračovať ďalej, tenisti ešte netušia. Ani Schmiedlová nevedela, aké turnaje budú v jarných mesiacoch.

„Je veľa informácií, ale nedá sa povedať, že by bolo niečo stopercentné. Máme predbežný program turnajov na sezónu, ale nie je to potvrdené. Preto mnohí hráči ani nevedia, ako si majú naplánovať prípravu a sezónu. Bolo by dobré, aby sme to vedeli čím skôr,“ doplnil 30-ročný Gombos.

Slovák Norbert Gombos. (zdroj: TASR)

V uplynulej sezóne prebehol v normálnom režime len jeden grandslamový turnaj – Australian Open.

Roland Garros a US Open prebehli s obmedzeniami, Wimbledon sa neuskutočnil vôbec.

„Ale organizátori Wimbledonu boli ako jediní poistení proti následkom pandémie. Asi mali dobrú poistku, pretože posielali hráčom podporu. To bolo od nich pekné gesto,“ hovoril rodák z Galanty.

Tenisti, ktorí mali na Wimbledone istý štart podľa renkingu, dostali prémiu, aj keď sa zápasy nehrali.

„Wimbleodn je turnaj s bohatou históriou. Snáď sa budúci rok už uskutoční a postupne sa aj svet vráti do bežných koľají,“ dúfa Gombos.

Nechajú sa zaočkovať

K útlmu obmedzení a návratu podujatí i fanúšikov by mala prispieť vakcína proti Covidu-19. Viacerí svetoví producenti liekov sú vo finálnej fáze schválenia vakcíny. Vo Veľkej Británii už dokonca začali s očkovaním.

Slovensko by malo mať vakcínu k dispozícii v blízkom období. Vakcíny, zatiaľ 300-tisíc kusov, má zakontrahované cez Európsku úniu.

Schmiedlová aj Gombos sa zhodli, že by sa nechali zaočkovať. Je pravdepodobné, že to v budúcnosti budú organizátori turnajov od hráčov vyžadovať.

„Určite to bude vyžadovať veľa turnajov. Ak na nich budem chcieť hrať, budem sa musieť zaočkovať. Vôbec to nevnímam ako riziko, že by mi práve očkovanie mohlo spôsobiť niečo negatívne. Ľudia sa pravidelne očkujú proti mnohým ochoreniam,“ povedal Gombos.

„Zaočkujem sa hneď, ako to len bude možné. Bez toho sa asi bude len ťažko dať cestovať a hrať turnaje,“ dodala Schmiedlová.