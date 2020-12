Senzačná remíza so City mu nestačila. West Bromwich Albion odvolal Biliča

Je to vôbec prvá trénerská zmena v novej sezóne Premier League.

16. dec 2020 o 14:05 SITA

WEST BROMWICH. Chorvát Slaven Bilič končí na lavičke tímu West Bromwich Albion. Ide o vôbec prvú trénerskú zmenu v novej sezóne najvyššej anglickej futbalovej súťaže.

Jeho už len bývalé mužstvo síce v utorok dosiahlo povzbudivú remízu 1:1 na trávniku favorizovaného Manchestru City, ani ani to 52-ročnému bronzovému medailistovi z MS 1998 nezachránilo kožu. A to ani napriek tomu, že to bol jeho stý zápas v pozícii trénera v Premier League.

Podľa BBC je favoritom na uvoľnený post trénera vo WBA niekdajší šéf realizačného tímu v reprezentácii Anglicka Sam Allardyce.

West Bromwich ako nováčik nazbieral z úvodných trinástich zápasov sezóny Premier League iba sedem bodov za jedno víťazstvo a štyri remízy a v tabuľke mu patrí predposledná 19. priečka.

Mužstvo nedobrovoľne opúšťajú aj doterajší asistenti Dean Računica a Danilo Butorovič a tiež ďalší tréner Julian Dicks.

"Ďakujeme Slavenovi a jeho trénerskému tímu za snahu a postup do najvyššej súťaže v minulej sezóne, Želáme mu všetko dobré v budúcnosti," píše sa vo vyhlásení tímu West Bromwich Albion.

Niekdajší tréner chorvátskej reprezentácie Bilič (2006 - 2012) už v Premier League koučoval dva a pol roka West Ham United. V novembri 2017 však aj v tomto klube predčasne skončil.

Jeho trénerský životopis obsahuje aj zastávky v Hajduku Split, Besiktasi Istanbul, Lokomotive Moskva či Al-Ittihade.

"Aby som bol úprimný, netrápim sa. Som tréner a viem, čo sa za tým skrýva. Radosť, tvrdá práca a občas aj sklamanie. Vždy sa snažím robiť maximum pre hráčov, realizačný tím a klub. To je všetko," povedal Bilič.