Vlhová si plní sny a má ďalšie víťazstvo. Ešte nie je koniec, odkazuje

16. dec 2020 o 22:03 (aktualizované 16. dec 2020 o 22:54) Marián Szűcs

BRATISLAVA. Ešte pred pár rokmi by si zrejme sotva niekto pomyslel, že je niečo také vôbec možné. Bolo to ako sci-fi. Udalosť z kategórie, o ktorej predpokladáte, že je o nej aj zbytočné snívať, lebo sa to nikdy nevyplní.

Že by na Slovensku vyrástla svetová hviezda v zjazdovom lyžovaní. Jedna z najlepších. A momentálne možno úplne najlepšia.

Áno, bola tu Veronika Velez-Zuzulová, ktorá sa vypracovala medzi absolútnu špičku v slalome, vyhrala päť pretekov Svetového pohára. Ale nikdy jej to nestačilo aspoň na zisk malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne.

Velez-Zuzulová pritom bola zjav, aký Slovensko v ére samostatnosti nemalo.

Potom však prišla Petra Vlhová.

Veľký náskok pred Saganom

V lyžovaní vystrelila na najvyššiu svetovú úroveň. V tomto roku získala dva malé krištáľové glóbusy pre najlepšiu lyžiarku v slalome a paralelných disciplínach.

Sú to jej prvé glóbusy v kariére. Sotva však niekto pochybuje o tom, že nebudú posledné. V novej sezóne už Vlhová útočí na veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári.

Športovec roka 2020 Výsledky - jednotlivci 1. Petra Vlhová (lyžovanie) - 457 bodov 2. Peter Sagan (cyklistika) - 257 bodov 3. Erik Černák (hokej) - 247 bodov 4. Ján Volko (atletika) - 102 bodov 5. Matej Tóth (atletika) - 76 bodov Kolektívy 1. Futbalová reprezentácia Slovenska - 80 bodov

Skvelé výsledky jej vyniesli aj triumf v domácej ankete Športovec roka 2020, ktorej výsledky vyhlásili v stredu večer.

Vlhová vyhrala s výrazným náskokom. Od športových novinárov dostala 457 hlasov. O rovných dvesto viac ako druhý v poradí cyklista Peter Sagan.

Tretí skončil hokejista Erik Černák, ktorý tento rok získal s Tampou Bay Stanleyho pohár (dostal 247 hlasov).

Najlepším kolektívom sa stala futbalová reprezentácia Slovenska, ktorá postúpila na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Ocenenie Športová legenda získal bývalý hokejista Igor Liba. Anketu organizuje Klub športových redaktorov, vyhlásenie zastrešuje Slovenský olympijský a športový výbor.

Cena je odmena za drinu

Vlhová vyhrala anketu po druhý raz, obhájila prvenstvo z minulého roka.

„Veľmi sa teším. Je to pre mňa bonus za výsledky a drinu, ktorú podstupujem. Splnila som si niektoré sny. Táto sezóna sa však ešte nekončí. Verím, že bude úspešne pokračovať,“ reagovala Vlhová.

V úvode minulej sezóny nebola vo svojej koži. V lete ju trápili zdravotné ťažkosti, pre ktoré mala značné výpadky v príprave. Keď však tréningový hendikep postupne zmierňovala, jazdila parádne.

Po Novom roku vyhrala prestížny slalom v Záhrebe a opakovane začala zdolávať najväčšiu rivalku Mikaelu Shiffrinovú.

Slovenka začala pravidelne jazdiť aj rýchlostné disciplíny a žiadny dlhý čas na aklimatizáciu nepotrebovala. Ihneď sa presadila. Okrem dvoch prípadov skončila zakaždým v najlepšej desiatke, čím prekvapila aj mnohých odborníkov.

Favoritka na veľký glóbus

Keď Shiffrinová po smrti otca prerušila sezónu, Vlhová začala dokonca pomýšľať na veľký glóbus. Šancu bojovať oň jej však zobrala pandémia.

V závere sezóny – najskôr pre zlé poveternostné podmienky, potom pre šírenie koronavírusu – zrušili vo Svetovom pohári dovedna desať pretekov.

Až sedem z nich bolo v točivých disciplínach, v ktorých bola v tom období zo všetkých lyžiarok najsilnejšia.

Je zrejmé, že ak by sezóna pokračovala, Vlhová by bola vážnou adeptkou na veľký krištáľový glóbus.

Ale čo jej nebolo dopriate v minulej sezóne, za tým vykročila v novej. Z úvodných piatich pretekov Svetového pohára vyhrala tri a dvakrát bola tretia.

Vlhová je líderkou Svetového pohára a v tejto chvíli aj najväčšou favoritkou. Verí, že o šancu bojovať oň ju už napriek zložitej situácii vo svete nič nepripraví.

„Ja som ešte v dobrej pozícii, lebo som zdravá a môžem robiť to, čo ma baví. Ale sú ľudia, ktorí prišli o prácu, nemajú peniaze, sú v ťažkej situácii. Dúfam, že sa to čoskoro skončí, že svet bude pokojnejší a veľa vecí sa zlepší,“ želá si Vlhová.