Rozhodca nechcel nikoho uraziť. Ak áno, je to škandál, tvrdí Micheľ

Čo hovorí na súčasných slovenských rozhodcov?

18. dec 2020 o 0:00 Daniel Dedina

Ako futbalový rozhodca patril do svetovej špičky. ĽUBOŠ MICHEĽ pískal na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy aj olympiáde. Viedol finále Ligy majstrov a Pohára konfederácie.

Po skončení rozhodcovskej kariéry sa z neho stal manažér. Bol riaditeľ medzinárodného oddelenia v Šachtare Doneck, neskôr prezidentom i športovým riaditeľom v PAOK Solún.

Rodák zo Stropkova žije v neďalekom Prešove a venuje sa podnikaniu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Minulý týždeň vyvolal vášne zápas Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Basaksehirom Istanbul. Rumunský rozhodca Sebastianu Coltescu označil asistenta trénera hostí slovom negru. Turecký tím na protest odišiel do šatne a zápas dohrali až na ďalší deň. Čo si o tom myslíte?

Zrejme šlo o ľudské zlyhanie a omyl pre rozdielne ponímanie slova v rumunskom a anglickom jazyku. Verím, že v tom nebol úmysel niekoho uraziť. Ak by to tak bolo, je to škandál a veľká hanba pre celý rozhodcovský zbor.

Ukladá protokol rozhodcom, ako majú v takýchto prípadoch postupovať?

Už od najnižších súťaží sa im prízvukuje, aby hráčom vykali, držali si odstup a neboli medzi nimi priateľské gestá či komunikácia. Angličtina nepozná rozdiel medzi tykaním a vykaním, takže je to zložitejšie, ale zásadný princíp je vždy byť slušný. Vzájomný rešpekt, ktorý sa očakáva od hráčov a trénerov, by mal prejaviť aj rozhodca.

Súvisiaci článok Turci v Paríži odmietli hrať. Štvrtý rozhodca rasisticky urazil člena tímu Čítajte

Ako by ste sa zachovali v Coltescuovom prípade?

Použil by som slušnejšie anglické výrazy. Vo všeobecnej komunikácii ´sir´. A ako štvrtý rozhodca v komunikácii s hlavným by som ho nazval ´assistant coach´. Alebo, ak neviem jeho funkciu, zavolal by som ho k sebe a označil ako ´official´ alebo ´member of staff´. To znamená použiť niečo, čo nie je osobné a nemôže si to niekto na seba negatívne vzťahovať.

Coltescu má 43 rokov a na medzinárodnej scéne by mal podľa všetkého končiť. Môže to jeho koniec urýchliť?

Samozrejme, v emotívne vypätých zápasoch môže človeku niekedy ujsť slovo, ktoré neskôr ľutuje, ale štvrtý rozhodca je tam práve na to, aby v takýchto chvíľach udržiaval pokoj.

V otázke rasizmu sú UEFA a FIFA veľmi prísne. Je to jedna z ich nosných tém a možno sa už tento rozhodca viac v zápasoch neobjaví. Väčší problém je, že to vrhá zlý tieň aj na hlavného rozhodcu Hategana, ktorého osobne poznám. Ide o špičkového rozhodcu, ale pri ďalších nomináciách mu to môže skomplikovať situáciu.

Prečo podľa vás Coltescu tak konal?