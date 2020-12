Jednému z najúspešnejších klubov na Slovensku šéfuje 27-ročný mladík

Viktor Demin je strieborný medailista z ME 2014.

17. dec 2020 o 11:00 Titanilla Bőd

KOMÁRNO. Mnohí jeho rovesníci ešte aktívne športujú, ďalší študujú alebo hľadajú si svoju cestu.

On už má športovú kariéru za sebou a práve sa stal šéfom jedného z najúspešnejších športových klubov na Slovensku. Novým predsedom komárňanského kajakárského klubu je 27-ročný Viktor Demin.

Zvolili ho jednomyseľne

Aktívnu kariéru ukončil pred dvoma rokmi, ale do lodenice chodil naďalej každý deň. „Ak ma tréneri požiadal, poradil som deťom v otázkach techniky pádlovania, pomáhal som pri tréningoch a pripravoval som aj rôzne projekty,“ hovorí bývalý kajakár, strieborný medailista v K4 z ME 2014 a dvojnásobný majster Európy v juniorských kategóriách.

Keď sa doterajší predseda klubu Ladislav Broczky rozhodol skončiť, oslovil práve Demina, či by nemal záujem o funkcionársku prácu. „Musel som sa rozhodnúť, či naskočím na tento vlak. Vedel som, že taká šanca sa už možno nikdy v živote nenaskytne,“ vysvetľuje Demin, prečo prijal túto výzvu, hoci väčšina trénerov i rodičov je od neho oveľa staršia.

Od začiatku však mal ich podporu. V online voľbách nemal súpera, zvolili ho jednomyseľne a s doteraz najväčšou účasťou vo voľbách. To mu poskytuje silný mandát, ale zároveň znamená aj obrovskú zodpovednosť.

Vychádza z vlastných skúseností

„V našom klube športuje viac ako sto detí, mladých ľudí či dospelých. Mestská samospráva, Slovenský zväz kanoistiky, Slovenský olympijský a športový výbor, sponzori a rodičia nám zabezpečujú stabilné finančné podmienky. Náš klub je úspešný a prosperuje, ale cítim záväzok, aby som ho ďalej zveľaďoval,“ hovorí o svojom poslaní Viktor Demin.

Svoje zámery zhrnul do dvoch jednoduchých hesiel: športom k zdraviu, športom k vzdelaniu.

Vychádzal z osobných skúseností: svoju aktívnu kariéru ukončil pre zdravotné problémy, a na vlastnej koži zistil aj to, aké ťažké je zosúladiť štúdium s vrcholovým športom.

Budapešť, Komárno, Graz

Na svojom Facebookovom profile má uvedené tri univerzity: Semmelweisovu univerzitu v Budapešti, Univerzitu Jána Selyeho v Komárne a Univerzitu Karla Franzensa v Grazi. „Chodil som na tri univerzity a mám dva diplomy. Štúdium na odbore manažment telesnej výchovy na Semmelweisovej univerzite som nedokončil práve preto, že ako profesionálny športovec som bol často v zahraničí a nemohol som prísť na niektoré prednášky či skúšky. Univerzita v tomto aspekte nebola vôbec flexibilná,“ hovorí o osobných skúsenostiach Demin.

Štvorkajak v zložení Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača na olympiáde v Aténach v roku 2004. (zdroj: TASR)

Nakoniec titul magister získal v odbore ekonomika a manažment podniku na Univerzite Jána Selyeho v Komárne, vyhovovalo mu, že mohol študovať v tom istom meste, kde aj trénoval.

Po skončení športovej kariéry sa cez program Erasmus dostal aj do Grazu na odbor Business to Business management. Práve tam sa mu otvorili nové možnosti. „Univerzita v Grazi má partnerstvo so slávnym Harvardom. Aj vďaka tomu som si osvojil mnoho naozaj praktických zručností a informácií,“ tvrdí Demin.

Spolupráca so školami

Podľa neho sa štúdium a vrcholový šport nevylučujú. Aktívnou spoluprácou so strednými školami aj univerzitami chce zabezpečiť pretekárom komárňanského klubu, aby si nemuseli vybrať medzi vzdelaním a športom.

„Naopak, je veľmi dôležité, aby aj športovci mali určité vzdelanie. Nie nevyhnutne vysokoškolské, ale také, aby sa po skončení kariéry nestratili vo svete. Prechod do civilného života je totiž veľkou výzvou pre väčšinu bývalých vrcholových športovcov. Kým športovali, žili v bubline a koniec kariéry môžu vnímať ako strmý pád. Vtedy zohráva kľúčovú úlohu aj rodina a priatelia,“ zdôrazňuje Demin.

Klub preto chce komunikovať so základnými, strednými i vysokými školami, aby zabezpečil najlepšie možnosti svojim pretekárom.

Komplexná lekárska starostlivosť

V najbližšom čase klub oficiálne oznámi aj spoluprácu s komárňanskou nemocnicou. Vďaka nej všetci členovia klubu dostanú komplexnú lekársku starostlivosť. „Mnoho mladých športovcov končí kariéru zo zdravotných dôvodov, za ktoré môže pretrénovanosť alebo rôzne zranenia. Varovným signálom sú aj zlyhania srdca mladých športovcov. Aj preto považujeme za dôležité, aby sme našim pretekárom poskytli najlepšiu starostlivosť,“ podčiarkol nový predseda klubu.

Viktor Demin ešte ako aktívny pretekár. (zdroj: ARCHÍV V. D.)

Z jeho iniciatívy v klube pracuje okrem maséra už aj fyzioterapeut a v budúcnosti pribudne aj lekársky tím.

História zaväzuje

Kajak & kanoe klub Komárno je z hľadiska olympijských medailí jedným z najúspešnejších oddielov na Slovensku, ale možno aj v celej Európe. Jeho pretekári sa pripravujú už na deviatu olympiádu v rade. História klubu siaha až do 19. storočia, prvý športový oddiel v meste vznikol v roku 1896, súčasťou boli aj vodáci.

V novodobej histórii sa komárňanský klub môže pýšiť šiestimi seniorskými majstrami sveta: prvý z nich bol Attila Szabó, jeho nasledovníkmi sa stali Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Bača, Erik Vlček či Juraj Tarr. Okrem Szabóa sú všetci z nich aj olympijskí medailisti. Vlček je stále aktívny pretekár, pripravuje sa na svoju šiestu olympiádu.

Ich výsledky inšpirujú aj najmladšiu generáciu, aj vďaka tomu nezaznamenali žiadny úbytok detí ani počas pandémie. „Niektorí tréneri však teraz musia pracovať dvakrát toľko, ako zvyčajne, keďže trénovať sa dá len v menších skupinách,“ upozornil Demin.

Ako vyštudovaný ekonóm chce klub pripraviť aj na následky koronavírusovej pandémie. „Mojim cieľom je čo najefektívnejšie hospodárenie s existujúcimi finančnými prostriedkami a zároveň udržanie alebo vylepšenie športovej výkonnosti a výsledkov,“ zhrnul ciele mladý funkcionár.