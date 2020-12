Kedysi mi stačilo prísť do cieľa, mala som čistú hlavu, vraví Vlhová

Prvý triumf vo Svetovom pohári dosiahla pred piatimi rokmi.

BRATISLAVA. Bol to úvod roka ako zo sna. Prešli iba štyri dni z roka 2020, keď Petra Vlhová dosiahla svoje absolútne najdominantnejšie víťazstvo.

Na pretekoch v Záhrebe najväčšej rivalke Američanke Mikaele Shiffrinovej nadelila 1,31 sekundy a tretej Rakúšanke Katharine Liensbergerovej dokonca 3,49 sekundy.

Sezóna snov

Prešlo ďalších desať dní a Vlhová potvrdila úspech aj vo Flachau. Obhájila triumf spred roka.

"Prvýkrát sa stalo, že Shiffrinová vo svojej ére prehrala dvakrát za sebou v slalome," všimol si Vlhovej brat Boris Vlha.

"Toto víťazstvo bolo viac emocionálne ako to predchádzajúce v Záhrebe. Neviem prečo, ale stále mám v hlave, že vo Flachau Petra dvakrát za sebou nedokončila," dodal.



Neskôr vyhrala aj slalom v Kranjskej Gore, kde definitívne spečatila premiérový slalomový glóbus. Ďalšie tri plánované preteky kvôli počasiu resp. pandémii koronavírusu neboli.

Zverenkyňa Livia Magoniho napokon v sezóne 2019/2020 získala až dva malé glóbusy - okrem slalomového aj ten za paralelné disciplíny. V celkovom poradí Svetového pohára skončila tretia.

"Je to zvláštny pocit, ale som naozaj najšťastnejší človek na svete, že som dosiahla niečo, po čom som vždy túžila," hovorila vtedy.



Vlhová v uplynulej sezóne dosiahla štyri víťazstvá v pretekoch SP za mesiac a pol (k trom spomenutým slalomovým pridala aj obrák v Sestriere), v novom ročníku má ešte senzačnejšiu sériu.

Tento rok ťahá ešte zaujímavejšiu sériu.

Trikrát zvíťazila v rozpätí šiestich dní. K dvom slalomovým prvenstvám v Levi pridala aj triumf v paralelnom obrovskom slalome v Lechu/Zürse a pevnejšie sa usadila na čele bojov o veľký glóbus.

Už nestačí, že zíde kopec

Nedávno uplynulo päť rokov od chvíle, keď Petra vo švédskom Aare prvýkrát zvíťazila v pretekoch svetového pohára.

Na margo tejto päťročnice plnej úspechov Vlhová pre RTVS skonštatovala: "Veľa vecí sa v mojom živote zmenilo. Stala sa zo mňa profesionálka. Mentálne aj lyžiarsky som sa stále posúvala krok po kroku a teraz som na vrchole.

Lenže nie je to jednoduché, lebo teraz už každý očakáva, že stále budem potvrdzovať dobré výkony. Pred piatimi rokmi mi stačilo zísť kopec do cieľa. Nikto odo mňa nič neočakával a mala som čistú hlavu.

Teraz je to pre mňa iné, určite nie ľahšie. Snažím sa koncentrovať sama na seba a neriešiť, čo sa deje okolo mňa. Celkom mi to ide."



Od piatka do nedele Vlhová zabojuje vo Val d'Isere v zjazde aj super-G.

V stredu si prevzala aj ocenenie pre Športovca roka 2020 na Slovensku.

"V tejto pandemickej dobe rôznych obmedzení a dodržiavania pravidiel som prešťastná za každé takéto ocenenie, ktoré mi pripomína, čo som dosiahla. Nič nie je jednoduché a teraz to platí dvojnásobne.

Na preteky chodím bez rodiny aj priateľa, všetko podriaďujem príprave a pandemickým opatreniam. Verím, že takto o rok sa už budem môcť o svoje úspechy podeliť aj v bližšom kontakte s mojimi najbližšími a tiež fanúšikmi," povedala Vlhová pre RTVS.