V Nitre končí deväť futbalistov, medzi nimi najlepší strelec i kapitán

Klub im prisľúbil uhradenie výplat do Vianoc.

17. dec 2020 o 17:55 Michal Šášky

NITRA. Mužstvo fortunaligového účastníka FC Nitra sa po jeseni rozpadá. Zmluvy sa na prelome rokov končia až deviatim futbalistom a predlžovať sa nebudú.

V klube končí kapitán Oliver Podhorin, najproduktívnejší hráč Michal Faško, ale tiež Nikola Gatarič, Matúš Kuník, Daniel Magda, Timotej Záhumenský, Samuel Šefčík, Matteo Olivero a Daniel Jesus.

Väčšina z nich hrávala pravidelne. Informuje o tom portál MY Nitra.

Klub im dlhoval peniaze

Kabína sa len pred niekoľkými týždňami domáhala doplateniu financií, ktoré im vedenie klubu dlhovalo.

Pod výzvu na úhradu záväzkov po splatnosti sa podpísalo koncom novembra sedemnásť hráčov Nitry. Keďže im vedenie dlhovalo tri mesačné výplaty, mali právo po desiatich dňoch od výzvy podať výpoveď.

"Tí hráči, ktorým sme dlžní, majú morálne právo od nás odísť. A pri niektorých by som aj uvítal, aby odišli," reagoval vtedy na výzvu pre RTVS nový majiteľ klubu Ján Kara.

Dodal, že hráčom, ktorých si chcú v klube udržať, už poslali peniaze. Ostatným mzdy doplatí.

"Chceli by sme, aby boli 20. decembra vyplatení všetci. Následne s niektorými hráčmi ukončíme zmluvy a niektorých si necháme," vravel začiatkom decembra.

Poslali im zatiaľ jednu výplatu

Podľa informácií MY Nitrianskych novín poslalo vedenie jednu výplatu piatim mladíkom so zmluvami minimálne do leta 2021. Ide o brankára Dávida Šípoša a mládežníckych reprezentantov Chobota, Fabiša, Vrábela a Daneka.

"Tí teda nemohli okamžite rozviazať kontrakt. Ak ich nik nekúpi, do jari naskočia v bielo-modrých farbách," píše sa na webe mynitra.sme.sk.

Vedenie FC Nitra im malo najnovšie prisľúbiť vyrovnať hráčske podlžnosti do Vianoc.

"V FC Nitra som mal pôvodne kontrakt do 30. júna 2021 a očakával, že minimálne dovtedy tu budem pôsobiť. V posledných mesiacoch sa však toho veľa udialo.

Na konci novembra mi bolo navrhnuté od nového vedenia FC Nitra, aby som ukončil zmluvu ku 31. decembru 2020. Keďže ani ja som si nevedel predstaviť pôsobenie v klube a spoluprácu s istými ľuďmi, ukončenie zmluvy som ochotne podpísal," vysvetlil pre MY Nitra kapitán Nitry Oliver Podhorin.

Viacerí odídenci prajú klubu lepšiu budúcnosť.

"Hlavne nech začne fungovať normálnym smerom, tak, ako sa to tu deklaruje už vyše roka. A nech fungujú základné veci. Potom to môže byť super klub patriaci do prvej šestky. Bola tu výborná partia, uvidíme, kto vôbec ostane aj na jar," reagoval najlepší strelec klubu a hráč s najväčším počtom asistencií Michal Faško.

Skončil aj hlavný tréner

Už začiatkom mesiaca skončil predčasne v Nitre aj hlavný tréner Gergely Geri. Ten tím viedol už predtým, ale v januári minulého roka ho odsunuli na vedľajšiu koľaj.

Neskôr sa k tímu vrátil a Ivan Galád sa presunul z lavičky na post športového riaditeľa.

Po domácom stretnutí s Dunajskou Stredou však vedenie klubu predstavilo novú posilu, izraelského brankára Ariela Harusha. V nasledujúcom kole už stál medzi žrďami ako nová jednotka. Šípoš ako opora tímu skončil na lavičke.

"Voľba brankára sa neudiala podľa športových kritérií, rozhodol o tom majiteľ klubu,“ priznal po stretnutí Geri.

O niekoľko dní na vlastnú žiadosť v klube skončil. Mužstvo prebral Ivan Galád, Geri si rýchlo našiel nový angažmán v Diósgyőri.