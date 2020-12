Hokejista ukončil kariéru. Naposledy uspel ako krasokorčuliar v televíznej šou

V minulej sezóne bol spoluhráčom Dávida Bondru v KHL.

17. dec 2020 o 19:50 SITA

BRATISLAVA. Ešte v minulej sezóne hral v ruskej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) a bol spoluhráčom Dávida Bondru v Červenej hviezde Kchun-lun.

V úvode roka 2020 hral Wojtek Wolski v Česku za Třinec, v decembri 2020 oficiálne ukončil kariéru vo veku 34 rokov.

Televízny krasokorčuliar oznámil koniec v podcaste

Wolski o konci hokejovej kariéry informoval v podcaste Spittin’ Chiclets, ktorého spolutvorcami sú aj niekdajší hokejisti NHL Ryan Whitney či Paul Bissonnette.

Niekdajší hráč NHL však ešte na jeseň zostal verný korčuliam, no tie hokejové vymenil za krasokorčuliarske. Účinkoval totiž v kanadskej šou Battle of the Blades, čiže Súboj čepelí.

Jeho súťažnou partnerkou bola trojnásobná olympijská medailistka a dvojnásobná svetová šampiónka Meagan Duhamelová, ktorá počas aktívnej kariéry súťažila v športových dvojiciach s Ericom Radfordom.

Wolski s Duhamelovou celú súťaž vyhrali a odmenu 100-tisíc kanadských dolárov venovali pre detskú nemocnicu SickKids.

Hral v zámorí aj v Poľsku, má aj olympijský kov

Wolski má na svojom konte aj olympijský bronz, v Pjongčangu 2018 zdolal s výberom Kanady českú reprezentáciu.

Rodák zo Zabrze si toho počas hokejovej kariéry preskákal dosť.

V NHL vystriedal päť klubov, ďalšie tri v KHL a s Magnitogorskom získal Gagarinov pohár.

Krátko dokonca pôsobil aj v rodnom Poľsku, z ktorého ešte ako dieťa spolu s rodičmi utiekol pred komunistami a vyrástol v Kanade, ktorú reprezentoval.