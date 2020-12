Vlhová: Som pomalá, nemám k tomu ani viac čo povedať

Slovenka skončila v zjazde vo Val d'Isére na 26. mieste.

18. dec 2020 o 13:28 Marián Szűcs

VAL D'ISÉRE, BRATISLAVA. Už po meraných tréningoch zjazdu Svetového pohára vo Val d'Isére Petra Vlhová naznačovala, že to pre ňu nebudú jednoduché preteky.

„Tréningy neboli ideálne. Neurobila som žiadne chyby, ale momentálne sa v tom necítim úplne komfortne a rýchlo. Budem spokojná, ak prídem do cieľa a poviem si, že to bolo fajn,“ hovorila slovenská lyžiarka pre RTVS.

Jej tušenie sa v piatkových pretekoch naplnilo. Skončila na 26. mieste a získala päť bodov. Naďalej je však jasnou líderkou celkového hodnotenia Svetového pohára, svoj náskok dokonca mierne zvýšila.

Vlhová: Som pomalá

Po odjazdení najlepšej dvadsiatky pretekárok bola Vlhová na 17. priečke ako posledná klasifikovaná, keďže tri lyžiarky spadli a do cieľa neprišli.

„Je to ťažko hodnotiť. Čo zatiaľ sledujem, som posledná,“ povzdychla si Vlhová v rozhovore pre RTVS.

„Nie som s tým spokojná, ale sama neviem, kde sa čo stalo. Výrazná chyba tam nebola, len som prosto pomalá. To isté čo na tréningoch sa stalo aj v pretekoch. Nemám k tomu ani viac čo povedať,“ hovorila.

Spolu s trénerom Liviom Magonim analyzovala svoje jazdy v stredajšom a štvrtkovom meranom tréningu.

„Snažila som sa ísť tak, ako mi tréner povedal. Dala som si na niektoré úseky pozor, ale takto to je,“ zhrnula.

Pád radšej nechcela vidieť

Preteky poznačili viaceré pády. Ten najvážnejší mala Rakúšanka Nicole Schmidhoferová, ktorá vo veľkej rýchlosti vyletela z trate takmer kolmo do ochranných sietí. Preteky boli na dlhé minúty prerušené a Rakúšanku napokon zviezli do priestoru cieľa na nosidlách.

Vlhová v tom čase čakala na svoju jazdu. Schmidhoferová štartovala s číslom jedenásť, Slovenka tesne za ňou so štrnástkou.

„Samozrejme, že to pretekára ovplyvní, tá pauza bola veľmi dlhá. Úprimne - ani som sa nechcela pozerať, čo sa stalo. Ale vedela som, že sa to stalo na úseku, z ktorého som mala rešpekt,“ opísala slovenská lyžiarka.

Petra Vlhová. (zdroj: AP/Gabriele Facciotti)

Priznala, že trať vo Val d'Isére jej nesedela a mala z nej obavy.

„Zdá sa to byť trošku jednoduchší zjazd ako napríklad Garmisch. Ten bol veľmi ťažký, ale toto je pre mňa ešte ťažšie. Človek musí byť stopercentný, lebo ak stratí čo len trošku koncentrácie, končí v sieťach a môže to dopadnúť zle,“ vysvetľovala Vlhová.

Hneď za ňou štartovala Talianka Federica Brignoneová, celková víťazka Svetového pohára z minulej sezóny. Na rozdiel od Vlhovej jazdí zjazdy pravidelne, ale vo Val d'Isére sa aj ona trápila. Napokon spadla a preteky nedokončila.

„Je to náročný zjazd,“ opakovala Vlhová.

Rýchle trate jej ešte robia ťažkosti

Vlhová má stále hendikep v tom, že rýchlostné disciplíny začala pravidelnejšie jazdiť až v druhej časti minulej sezóny. Väčšinu tratí nepozná, lebo na nich dosiaľ nelyžovala.

V minulej sezóne absolvovala vo Svetovom pohári päť zjazdov a dosiahla v nich výsledky od štvrtého po štrnáste miesto. Všetky trate však boli technickejšie a dokázala na nich uplatniť svoje prednosti.

Ak je trať naoko jednoduchšia, menej zatočená, ale o to rýchlejšia, Vlhovej to ešte robí problémy. To platilo aj vo Val d'Isére.

„Mám trošku problém púšťať lyže tak ako pretekárky, ktoré to trénujú. Ale musíme byť realisti, ja ten zjazd nemám natrénovaný, nemám v sebe tú rýchlosť. Som skôr technický jazdec a tu musí človek púšťať lyže dolu kopcom. A to mi momentálne príliš nejde,“ priznala.

„V kĺzavých disciplínach je dôležité mať trať najazdenú čo najlepšie. Je normálne, že Petra sa v zjazde ešte necíti úplne komfortne,“ vysvetľovala bývalá lyžiarka a expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Cez víkend pôjde zjazd aj super-G

Jej otec a lyžiarsky tréner Timotej Zuzula bez váhania doplnil: „Som ochotný dať ruku do ohňa za to, že Petra bude dobrá aj v týchto disciplínach, len to chce čas.“

Vo Val d'Isére čakajú Vlhovú ešte dvoje preteky – v sobotu zjazd a v nedeľu super-G.

„Pozriem si video a budem sa snažiť niečo vylepšiť, čo som možno teraz pokazila. Alebo pustiť lyže tam, kde som to teraz neurobila. Dám zo seba maximum a uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že cez víkend získam nejaké bodíky,“ reagovala Vlhová.

Za piatkové 26. miesto získala päť bodov a presne o ne zvýšila svoj náskok na čele priebežného poradia Svetového pohára pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá podujatie vo Val d'Isére vynecháva. Vlhová má 425 bodov, Shiffrinová 275 a tretia Talianka Marta Bassinová 273.