Takéto chyby si nepamätám, vraví Fialková. Má za sebou zlý štart

Ivona sa zlepšila, Paulína sa trápi.

18. dec 2020 o 16:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Štrnásť individuálnych súťaží v tejto sezóne márne bojovali slovenskí biatlonisti o umiestnenie v najlepšej štyridsiatke, teda na pozíciách, za ktoré sa udeľujú body do Svetového pohára.

Ani v jednom prípade sa im to nepodarilo, čo je za posledné roky rarita.

V piatok v rýchlostných pretekoch bola k bodovanej štyridsiatke veľmi blízko Ivona Fialková.

V Hochfilzene finišovala na 45. mieste. Od štyridsiatej priečky ju delilo menej ako päť sekúnd.

Beh sa zlepšuje

O lepší výsledok sa pripravila na prvej streleckej položke dvomi chybami.

„Ťažko sa mi hodnotí výsledok, štartovala som v prvej skupine a neviem ako sa bude dariť pretekárkam, ktoré štartovali za mnou. V porovnaní s minulotýždňovým šprintom som opäť urobila na strelnici dve chyby. Škoda, že to bolo v ležke, ktorá mi lepšie pasuje. Cítim však, že po bežeckej stránke sa to zlepšuje,“ hovorila pre slovenkybiatlon.sk Fialková.

„S dvomi chybami s najlepšími nemôžem pretekať. Ale teší ma, že v poslednom kole som sa dokázala trochu premôcť. To bolo najväčším pozitívom. Dve chyby však mrzia. To je veľa,“ dodala Ivona.

V porovnaní s uplynulým týždňom je to pre ňu posun o trinásť miest. Aj tento raz sa jej podarilo postúpiť do stíhacích pretekov, ktoré budú v sobotu o 15.00 h.

Hoci vyštartuje so stratou minúty a 45 sekúnd na Nórku Tiril Eckhoffovú, má šancu zabojovať o bodované priečky. Na 30. miesto má odstup len 15 sekúnd.

Eckhoffová vybojovala už druhé víťazstvo v tejto sezóne. Nórky obsadili všetky tri pódiové priečky. Za Eckhoffovou, dobehla Tandervoldová, tretia bola Marte Olsbuová Röiselandová.

Paulína sa znova trápila

Preteky opäť vôbec nevyšli Paulíne Fialkovej. Na ležke aj na stojke minula po dva terče. So štyrmi chybami a slabšou bežeckou formou na dobrý výsledok nemohla pomýšľať.

“ Zaskočila nás situácia pred začiatkom sezóny. Prešli sme si ťažším obdobím. „ Anna Murínová, trénerka Fialkových

Pre Fialkovú je to zrejme najhorší vstup do sezóny. Z dvoch šprintov ani raz nepostúpila do stíhacích pretekov. V oboch prípadoch minula po 4 terče. Pred týždňom obsadil 86. priečku, teraz bola na 80. pozícii.

"Nepamätám si, že by som spravila takéto strhnuté chyby. Jedna vec u mňa platí vždy. Pokiaľ sa necítim dobre bežecky, nemôžem sa spoľahnúť na seba ani na strelnici, a to platilo aj dnes," hodnotila preteky Paulína Fialková.

Nie sú to výsledky, na ktoré bola najlepšia slovenská biatloniska uplynulej sezóny zvyknutá. Svetová špička sa jej vzdialila. Aj trénerka Anna Murínová vravela, že taký veľký prepad Paulína neočakávala.

Už pred týždňom vravela, že sa cíti slabá aj pomalá a nedokáže zrýchliť. "Teraz sa budem sústreďovať už na majstrovstvá sveta," dodala staršia zo sestier.

Tretia slovenská biatlonistka Veronika Machyniaková dobehla s jednou streleckou chybou na 88. mieste.

Trénerka: Musíme prekopať prípravu

Výpadok formy pred sezónou vysvetľovala ich trénerka Anna Murínová pre slovenskybiatlon.sk.

„Zaskočila nás situácia pred začiatkom sezóny. Prešli sme si ťažším obdobím. Mali sme nútenú karanténu, potom sme čakali na výsledky testov, potom sme s dobrým úmyslom cestovali do Obertilliachu, kde napadlo veľa snehu a nám povedali, keď sa nepresunieme, tak to na druhý deň nebude vôbec možné,“ opisovala trénerka Murínová, čo všetko museli Fialkové podstúpiť.

Keď tím pricestoval do Hochfilzenu, tam im zase trénovať neumožnili.

„Pretože boli zlé snehové podmienky. A tieto okolnosti sa výraznou mierou podpísali pod tieto výsledky,“ dodáva. „Z týchto okolností vyplýva, že musíme trénovať. Budeme musieť prekopať prípravu.“

V sobotu ešte nastúpi Ivona Fialková v stíhacích pretekoch. Bude to však s veľkou pravdepodobnosťou jediný slovenský štart v Hochfilzene v zostávajúcich súťažiach. Do pretekov s hromadným štartom nepostúpil nik.

Svetový pohár bude pokračovať v novom roku v Oberhofe. V nemeckom stredisku sa rovnako uskutočnia dve kolá SP.