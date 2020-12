Slovan otočil proti Zvolenu, hokejisti Miškovca zaskočili Poprad

Hlasy po zápase

Roman Stantien, tréner Slovana: "Zápas bol vyrovnaný, remíza v riadnom hracom čase je asi spravodlivá. V druhej tretine sme nevyužili naše gólové šance, súper dal hneď na to gól, bolo to typické 'nedáš, dostaneš'. Bolo dôležité, že v tretej tretine sme sa ubránili v oslabení 3 na 5.

V predĺžení sme to mohli ukončiť, mali sme viac šancí ako súper, v nájazdoch sme boli úspešnejší aj vďaka nášmu brankárovi. Absencie Meszároša, Harrisa a Ranforda sú citeľné, sú to hráči, ktorí nás ťahajú, vedia sa presadiť najmä gólovo. Musíme si poradiť aj bez nich, som rád, že to vyšlo aspoň v nájazdoch."

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Prvá tretina nebola podľa našich predstáv. V druhej sme sa viac tlačili do bránky a dostali do vedenia. Chýbalo nám viac striel v presilovkách. Remíza po predĺžení je zaslúžená, gratulujem Slovanu, že vyhral na nájazdy. Samozrejme, dva body by boli lepšie, ale aj s jedným sme spokojní."