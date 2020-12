Nikto zo Slovákov nemal covid, po piatich dňoch sa dostali na ľad v Edmontone

Úsmevne hodnotia kanadskú kuchyňu.

19. dec 2020 o 8:59 SME.sk, TASR

EDMONTON. Výprava slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov sa po piatich dňoch v izolácii opäť dostala na ľad. Ani jeden zo štyridsiatich členov nemá koronavírus.

Karanténu musel povinne podstúpiť každý tím, ktorý prišiel do dejiska juniorského šampionátu. Hráči aj realizačný tím podstúpili viacnásobné testovania, všetky slovenské PCR testy boli negatívne.

Z viac ako dvetisíc testov, ktoré zdravotnícki pracovníci v "bubline" vykonali, bolo zatiaľ desať pozitívnych. Osem v tíme Nemecka, súpera Slovenska v A-skupine MS, ďalšie dva sa vyskytli v realizačnom tíme Švédska.

Trochu odskakoval puk

Štvordňovú karanténu strávili všetci reprezentanti na samostatných izbách. Až po nej mohli prvý raz vykorčuľovať na ľad v Edmontone.

"V piatok popoludní sme sa všetci stretli prvýkrát po piatich dňoch a presunuli sa na večerný tréning," prezradil tréner slovenskej reprezentácie Róbert Petrovický.

"Na chlapcoch bolo vidno, že sa veľmi tešia. Aj rozloženie tréningu sme prispôsobili tak, aby mali z neho radosť. Som veľmi spokojný, pretože z hráčov išla iskra," dodal pre hockeyslovakia.sk.

Tridsať slovenských hokejistov strávilo na ľade jeden a trištvrte hodiny.

Konečná nominácia na šampionát sa ešte zredukuje o piatich hráčov, ani jedného zatiaľ nevyradil Covid-19.

Od nástupu do záverečnej fázy prípravy na šampionát 30. novembra vo Zvolene do prvého tréningu v Edmontone dovedna už majú na konte viac ako 350 PCR testov na koronavírus. Všetky boli negatívne.

"Všetko ide podľa plánu. Teším sa, že nás sprevádzajú skvelé správy. Po ukončení izolácie máme za sebou veľmi dobrý deň a tešíme sa na ďalší podľa programu," povedal Petrovický.

Dal si ryžu, ale ryža to nebola

Nadšenie hráčov po opustení izieb bolo enormné.

"Hneď ako sme vyšli na snack, zdravili sme sa s kamošmi. Dlho sme sa nevideli," zreferoval prvé pocity pre hockeyslovakia.sk 18-ročný útočník Maroš Jedlička.

"Čo sa týka tréningu, nebolo to zlé, ale mohlo to byť lepšie. Trošku nám odskakovali puky, ľad je iný. Ale to sa zlepší. Keďže nás je viac, v kabíne sa zatiaľ trochu tlačíme, ale pomestíme sa," doplnil hokejista Zvolena.

S adaptáciou v hoteli neďaleko haly Rogers Place sú reprezentanti maximálne spokojní.

"Ak čokoľvek potrebujeme, stačí zavolať na recepciu a všetko vybavia. Akurát si trošku viac budeme musieť zvyknúť na kanadskú kuchyňu, no verím, že to bude rýchle.

Jedol som tu napríklad niečo, čo pripomínalo ryžu, ale ryža to nebola. Ani neviem, o čo presne išlo. Niektoré jedlá som ochutnal prvýkrát. Všeobecne však platí, že k pokrmom dávajú strašne veľa omáčok," dodal Jedlička.