Vek je iba číslo. Na MS v šípkach vyhral zápas obľúbený 66-ročný hráč

Lim opäť ukázal svoje kvality.

19. dec 2020 o 14:14 Miroslav Kováčik

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gtkO7djpMw4

BRATISLAVA. Nestáva sa často, aby na majstrovstvách sveta v akomkoľvek športe uspel človek v dôchodkovom veku.

Pri viacerých fyzicky náročných športoch je to prakticky nemožné.

Šípky sú však v tomto jedinečné. Ponúkajú šancu presadiť sa aj hráčom v pokročilejšom veku alebo nie s ideálnou športovou postavou.

V londýnskej hale Alexandra Palace sa v piatok postaral o prekvapenie 66-ročný singapurský šípkar Paul Lim, ktorý otočil súboj úvodného kola s Angličanom Lukom Humphriesom.

Ten by mu vekom mohol byť vnuk.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od prehry ho delila jedna šípka

Humphries mal v stretnutí dlho navrch. V zápase hranom na tri víťazné sety viedol 2:0, celkovo sedemkrát zaznamenal maximálne skóre 180 a vo štvrtom sete ho delila jedna šípka od víťazstva.

Lim sa však nevzdal a napokon získal skalp vlaňajšieho štvrťfinalistu. V pozápasovom rozhovore tak rozdával úsmevy na všetky strany.

"Cítil som, že som pripravený a teší ma, že som predviedol dobrú hru a dosiahol víťazstvo. V tejto dobe, ktorá je náročná pre celý svet, som strávil veľa času pred terčom," povedal Lim a tiež prezradil, čo bolo kľúčom k triumfu.

"V prvom legu som dvakrát hodil 140, ale premrhal som svoju šancu. Na konci to bol veľký boj. Stále som si vravel, aby som na neho tlačil, pretože keď nie ste pod tlakom, všetko ide ľahšie. Napokon sa to vyplatilo," doplnil.

Singapursky šípkar Paul Lim. (zdroj: Lawrence Lustig/PDC)

Získal väčšiu prémiu ako víťaz

Lim patrí medzi šípkarské stálice a na majstrovstvách sveta je už 25. raz. Počas kariéry reprezentoval až tri krajiny.

Keďže jeho rodný Singapur nebol členom Svetovej šípkarskej federácie (WDF), krátko hral za Papua Novú Guineu a neskôr sa presťahoval do Kalifornie.

Ako reprezentant USA sa zapísal do histórie, keď ako prvý predviedol na majstrovstvách sveta perfektnú hru.

V roku 1990 zavrel leg na minimálny počet deväť šípok, keď proti Írovi Jackovi McKennaovi postupne hodil 180, 180 a 141.

Vďaka tomu Lim zinkasoval prémiu 52-tisíc libier. Zaujímavosťou je, že víťaz šampionátu Phil Taylor si domov odniesol o 28-tisíc menej.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Kj5Xg4ADmhs

Kvalifikoval sa na poslednú chvíľu

Nechýbalo však veľa a na tohtoročnom šampionáte mohol chýbať. Keďže nie je držiteľom profesionálnej karty, musel bojovať v jednej z ázijských kvalifikácií.

Účasť na záverečnom turnaji si vybojoval len štrnásť dní pred jeho začiatkom.

"Som vďačný, že som v Hongkongu dostal šancu sa kvalifikovať a môžem tu byť. Toto je pre všetkých starých ľudí," uviedol Singapurčan.

Hoci v januári budúceho roka oslávi Lim 67. narodeniny, nie je najstarším hráčom, ktorý vyhral zápas v Alaxandra Palace.

V roku 2008 sa z postupu do druhého kola tešil severoírsky hráč John MaGowan, vtedy mal 67 rokov a šesť mesiacov.

Výnimočná osobnosť

Lim sa len zriedkavo ukazuje na televíznych obrazovkách. Okrem majstrovstiev sveta hráva už len World Cup of Darts, čo je jediná súťaž reprezentačných tímov.

Napriek tomu sa fanúšikovia vždy na jeho zápasy tešia.

Súvisiaci článok Na život si zarábal ako obkladač. V šípkach je ako Messi vo futbale Čítajte

"Je to starší pán a príliš sa neočakáva, že by mohol držať krok s mladými hráčmi. Pravidelne sa mu to však darí. Nikdy neviete, čo od neho môžete čakať. Je to výnimočná osobnosť, vďaka čomu priťahuje ľudí," uviedol pre SME český komentátor šípok Pavel Korda.

Svoje majstrovstvo ukázal Lim aj v roku 2017, keď Singapur najmä jeho zásluhou zdolal Škótsko na World Cup of Darts.

To bolo v zostave s Garym Andersonom a Petrom Wrightom obrovským favoritom.

Tento rok sa Lim podujatia zúčastnil, keďže jeho tímový kolega pre opatrenia v súvislosti s pandémiou nemohol odcestovať do Rakúska.

Hviezdne maniere? Rozhodne nie

Minulý rok predstavil aj na exhibícii v Česku. A hoci patrí medzi najpopulárnejších šípkarov na svete, nemal žiadne hviezdne maniere.

"Usporadúval som exhibíciu a chcel som tam mať Paula Lima, pretože sa mi dokonalo hodil do konceptu šípkarskych legiend. Napokon sme sa dohodli a sedemnásť hodín letel do Európy len z tohto dôvodu," opisoval Korda.

"Napokon bol veľmi vďačný, že mal možnosť pozrieť si Prahu. Myslím, že si to užil a z divákov v hale bol nadšený," doplnil.

Na snímke zľava Paul Lim, Pavel Korda a známy šípkarsky rozhodca Russ Bray. (zdroj: Pavel Korda)

"Keby ho človek nepoznal, tak by si vôbec nemyslel, že je to nejaká hviezda. Bol veľmi pokorný. Je to jeden z najmilších ľudí, ktorých poznám. Nemal žiadne špeciálne požiadavky a nemôžem na neho povedať krivé slovo," dodal.

Lim reprezentuje Singapur od roku 1999. V týchto reprezentačných farbách sa mu však na majstrovstvách sveta nikdy nepodarilo postúpiť do tretieho kola.

Dva dni pred Vianocami to bude môcť zmeniť, keď si zmeria sily s Belgičanom a nasadenou deviatkou podujatia Dimitrim Van den Berghom.