Vlhová sa rozbieha. Máme sa na čo tešiť, predpovedá expertka

Slovenka bola v super-G šiesta.

20. dec 2020 o 13:36 Marián Szűcs

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v super-G vo Val d'Isére

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsport.rtvs%2Fvideos%2F1028885967616583%2F&show_text=false&width=560

VAL D'ISÉRE, BRATISLAVA. V piatkovom zjazde vo Val d'Isére získala Petra Vlhová päť bodov a dúfala, že zopár ďalších ešte pridá cez víkend.

V sobotu sa jej to nepodarilo, v zjazde skončila na 33. mieste, tesne za bodovanou tridsiatkou.

V nedeľu však brala bodov hneď 40. V super-G skončila po odvážnej jazde šiesta.

Vďaka tomu si Vlhová upevnila pozíciu líderky celkového poradia Svetového pohára, má náskok 138 bodov. Preteky vyhrala Češka Ester Ledecká.

Článok pokračuje pod video reklamou

Držala krok s najlepšími

Po piatkovom aj sobotňajšom zjazde vo Val d'Isére Vlhová opakovala, že síce nespravila vážnu chybu, ale bola pomalá. Hovorila, že necíti rýchlosť tak ako zjazdárske špecialistky, ktoré túto disciplínu neustále trénujú.

Súvisiaci článok Vlhová skončila v super-G medzi elitou, preteky vyhrala Ledecká Čítajte

O to viac sa potešila z výsledku i výkonu v super-G. V úvode sa držala len tesne za najlepšími medzičasmi. V pasáži pred tretím medzičasom vybočila z ideálnej línie a trochu stratila, ale aj tak vyrovnala svoj druhý najlepší výkon v super-G v kariére.

„Som šťastná, že sa mi podarilo opäť útočiť na najvyššie priečky. Som veľmi spokojná s tým, ako som išla, aj keď som trošku stratila v strednej pasáži. Ale nakoniec je to šieste miesto a veľmi sa z toho teším, lebo to vôbec nebolo jednoduché,“ priznala Vlhová v rozhovore pre RTVS.

„Musela som veľmi bojovať najmä z mentálnej stránky, lebo po tých zjazdoch som sa necítila úplne najlepšie. Ale super-G je iná disciplína, dala som do toho všetko a myslím, že môžem byť spokojná,“ odfúkla si.

Máme sa na čo tešiť

Super-G je síce rýchlostná disciplína, ale oproti zjazdu sú bránky bližšie k sebe, trať je viac zatočená a rýchlosť je o čosi nižšia. To vyhovuje technickejším lyžiarkam, ku ktorým patrí aj Vlhová.

Slovenka ukázala oveľa odvážnejšiu a sebavedomejšiu jazdu ako predtým v zjazdoch vo Val d'Isére.

„Viac som útočila, cítila som sa istejšia,“ potvrdila Vlhová.

“ Musela som veľmi bojovať hlavne po mentálnej stránke, lebo po tých zjazdoch som sa necítila úplne najlepšie. „ Petra Vlhová

„Po zjazdoch som si hovorila – celkom fajn. Ale potom na videu som videla, že mi chýbalo to čo dnes - útočenie. Som rada, že útok som tam teraz mala. A prejavilo sa to aj na výsledku,“ približovala.

„Potvrdilo to Petrinu výnimočnosť. Mala za sebou dva pre ňu horšie výsledky, ale postavila sa na štart s čistou hlavou a vôbec nebolo cítiť, že by ju predchádzajúce dva dni poznačili. Skôr naopak, jej výkon bol výborný,“ hodnotila bývalá lyžiarka a expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

„Máme sa na čo tešiť v budúcnosti,“ doplnila.

V minulosti absolvovala Vlhová vo Svetovom pohári štyri štarty v super-G, z toho tri v minulej sezóne. Dosiahla v nich štvrté, šieste a deviate miesto. Predtým ešte v marci 2018 skončila v Crans Montane na 40. priečke.

Brutálny január

Vlhová zostala na vedúcej pozícii v celkovom poradí Svetového pohára. Na konte má 465 bodov a o jedenásť bodov zvýšila náskok pred druhou Michelle Gisinovou zo Švajčiarska (327 bodov).

Súvisiaci článok Svetový pohár v alpskom lyžovaní - priebežné poradia s Petrou Vlhovou Čítajte

„Dúfam, že to tak bude až do konca sezóny. Petra výkonmi potvrdzuje, že jej to miesto patrí zaslúžene. Ale sama vie, že oň ešte bude musieť veľmi bojovať,“ reagovala Velez-Zuzulová.

Najbližšie preteky čakajú Vlhovú už o týždeň v rakúskom Semmeringu – najskôr v pondelok 28. decembra obrovský slalom a o deň neskôr slalom.

Pre Vlhovú sa tým začne veľmi dôležitá časť sezóny, v ktorej sa v rýchlom slede pôjde séria pretekov v technických disciplínach – hneď po Novom roku slalom v Záhrebe, potom vo Flachau, ďalej obrovské slalomy v Maribore a Kronplatzi.

Pomedzi to sú v kalendári Svetového pohára aj rýchlostné disciplíny v St. Antone, Crans Montane a Garmischi. To všetko v priebehu januára.

Aj na Vianoce bude trénovať

Zatiaľ nie je jasné, či Vlhová absolvuje kompletný program, hoci pred sezónou takú ambíciu mala. Vo februári totiž budú aj majstrovstvá sveta, ktoré patria tiež k jej prioritám.

Vlhovej tím sa bude zrejme rozhodovať operatívne podľa formy, stupňa únavy a trebárs aj postavenia v hodnotení Svetového pohára.

Ešte predtým však Liptáčku čakajú trochu voľnejšie a príjemnejšie dni. Z Val d'Isére sa presúva do talianskeho Vipitena, kde má počas sezóny základňu.

„Príde tam celá moja rodina aj priateľ a budeme spolu tráviť Vianoce. Samozrejme, budem trénovať každý deň, lebo ďalšie preteky sú za rohom. Teším sa však, že budem s rodinou. Budem sa snažiť aj trochu oddychovať a vyčistiť si hlavu,“ naznačila Vlhová.