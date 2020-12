Viac než olympijské zlato? Ledecká najskôr plakala, potom vyhrala

Češka zdolala Suterovú len o tri stotiny sekundy.

20. dec 2020 o 17:45 Boris Vanya

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/6Wb08vKLwGg

VAL D'ISÉRE, BRATISLAVA. Česká obojživelníčka Ester Ledecká naďalej udivuje.

Pred ôsmimi dňami vyhrala preteky v paralelnom obrovskom slalome v Cortine d'Ampezzo, ktorými odštartoval nový ročník Svetového pohára v snoubordingu.

V nedeľu triumfovala v super G, už na lyžiach. V napínavých pretekoch vo Val d'Isére zdolala o tri stotiny sekundy Švajčiarku Corinne Suterovú, Slovenka Petra Vlhová skončila šiesta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Wow! Som prvá! To je dobré

"Cítila som, že som spravila veľa chýb. Po štyroch, piatich bránkach som vravela, že sa to trénerom nebude páčiť. Prišla som do cieľa a bola som trochu sklamaná. Neriešila som čas, ale skôr moju jazdu. Tam bola chybička, tam ďalšia.

A zrazu pozerám: Wow! Som prvá! To je dobré... Na štarte je síce ešte dosť dievčat, ale tá jazda asi nebola až taká zlá..." vravela Ledecká pre český Sport.

Súvisiaci článok Vlhová má porciu bodov za odvahu. A pred sebou brutálny január Čítajte

Vo francúzskom stredisku zavŕšila vydarený víkend, v zjazde skončila šiesta a siedma.

Na lyžiach dosiahla druhé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára v kariére, pred vyše rokom triumfovala v zjazde v kanadskom Lake Louise.

Svetovú senzáciu však spôsobila dcéra hudobníka Jana Ledeckého ešte skôr, keď sa na zimnej olympiáde v Pjongčangu 2018 stala nečakanou víťazkou super G.

Mnohé médiá označili vtedy jej triumf za najsilnejší príbeh zimnej olympiády. Zábery Ledeckej tesne po dojazde do cieľa sa stali hitom internetu.

Ester Ledecká s trofejou za víťazstvo v nedeľňajšom super G. (zdroj: SITA/AP)

Češka, ktorá štartovala s číslom 26, nechápala, čo sa deje. Niekoľko sekúnd uprene hľadela na tabuľu s výsledkami, keď k nej dokráčal kameraman a v priamom prenose, snímajúc jej tvár obalenú v rozpakoch, jej oznamoval: You are a winner! (Ste víťaz).

Nie! protestovala nesmelo česká snoubordistka, ale sila okamihu bola príliš veľká a nedalo sa jej odolať.

Boli aj slzy

"Viem, že to niekomu bude pripadať veľmi zvláštne, ale toto víťazstvo si vážim o niečo viac, než to olympijské. A to z toho dôvodu, že na olympiádu sa nominujú len štyri pretekárky z každej krajiny, ale tu boli úplne všetky. Takže mám radosť, že som ich všetky predstihla,“ vravela Ledecká po triumfe vo Val d'Isére.

Tréner Tomáš Bank prezradil, že pred pretekmi si jeho zverenkyňa aj poplakala.

"Víťazstvo nie je každý deň, sme veľmi šťastní. Vzhľadom k tomu, že to Ester v tréningoch nešlo a boli tam aj slzičky," vravel pre Českú televíziu.