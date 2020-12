Poslední Liptáci opäť blízko bodu, Slovan rozhodol v tretej tretine

Hlasy po zápase:

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: "My sme spokojní s prvou tretinou, v druhej sme nepochopiteľne poľavili. V tretej sme to zvládli, za čo sme vďační. Hostí podržal brankár. Mužstvu ďakujeme, že to zvládlo."

Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Nie som spokojný s našim výkonom. Len jeden útok hral dobre a ešte aj brankár. To je veľmi málo na to, aby sme na Slovane uspeli. Chceli sme Slovan potrápiť, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Slovan vyhral zaslúžene."