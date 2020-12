Tréner Miškovca o Bokrošovi: Asi nerozumie dobre po anglicky

Zaželal som mu len veselé Vianoce, vraví.

20. dec 2020 o 22:00 Patrik Fotta

MIŠKOVEC, KOŠICE. V dohrávanom zápase 8. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Miškovcom a Detvou si 30 sekúnd pred koncom za stavu 4:0 pre hostí vypýtal tréner slovenského tímu Ernest Bokroš vypýtal oddychový čas.

Domáci kouč Dave Allison to považoval za zosmiešňujúce gesto. Pri odchode zo striedačky do útrob štadióna sa s Bokrošom pustil do výmeny názorov.

Bokroš neskôr nazval Allisona „arogantným Kanaďanom, ktorý dehonestuje a uráža slovenský hokej.“

Podľa kanadského trénera Bokroš vyplakáva

Miškovec po prehre s Detvou dokázal zdolať lídra súťaže Poprad (4:2) a v Košiciach získal bod za prehru 2:3 po nájazdoch.

S odstupom času Allison komentoval celý konflikt aj Bokrošovu reakciu.

„Trénoval som viacero výborných slovenských hráčov a nikdy som nemal potrebu niekoho urážať. Slovenskú ligu mám veľmi rád. Pôsobí tu mnoho vynikajúcich trénerov a ja nebudem niekoho nenávidieť len preto, že vyplakáva. Ak som ho niečím urazil, ospravedlňujem sa. Každý môže mať svoj názor,“ uviedol Allison.

Tréner Miškovca tvrdí, že pri odchode do šatne Bokroša nevyprovokoval. „Zaželal som mu šťastnú cestu domov a veselé Vianoce. On zrejme počul niečo iné a preto sa nahneval. Neviem si jeho reakciu vysvetliť inak, len tým, že nerozumie anglicky,“ povedal Allison.

Považuje sa za milého chlapa

Dvoch trénerov museli od seba narýchlo oddeliť usporiadatelia. Kanadský tréner reagoval, že sa fyzického konfliktu neobával.

„Neviem povedať, či niečo také hrozilo. Ja sám som bol v podobnej situácii, keď som bežal za niekým do útrob štadióna, aby sme si vysvetlili nejaké veci. Asi každý tréner v kariére zažije vypäté momenty,“ skonštatoval Allison.

Skúsený 61-ročný tréner v minulosti pôsobil aj ako skaut NHL tímov Colorado Avalanche a Pittsburgh Penguins. Sám sa považuje za nekonfliktného človeka.

„Tí, ktorí ma poznajú vedia, že som milý chlap. Rozhodne nevyhľadávam žiadne bitky a podobným situáciám sa radšej snažím vyhýbať,“ dodal.