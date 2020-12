Chcel skončiť, vraj by oňho nik neoprel bicykel. Mladý Slovák sa vracia do Slavie

V Liberci zažil zlomový rok.

21. dec 2020 o 12:42 TASR

LIBEREC. Slovenský futbalový stredopoliar Jakub Hromada sa v sobotňajšom zápase 13. kola najvyššej českej súťaže medzi Libercom a Mladou Boleslav (3:0) rozlúčil gólom so štadiónom U Nisy.

Posledný zápas za Liberec, v ktorom zo Slavie Praha hosťuje od januára, odohrá v utorok na ihrisku Sparty Praha.

"Tento rok bol pravdepodobne zlomový v mojej kariére, pritom vlani by o mňa nikto neoprel ani bicykel," uviedol 24-ročný stredopoliar pre klubový web.

"Pôvodne som sem prišiel na polročné hosťovanie. Mal som za sebou zranenie, pre ktoré som zvažoval koniec kariéry a Liberec mi podal pomocnú ruku. Všetkým v klube vďačím za to, že dokázali zapracovať do tímu hráča, ktorý rok a pol nehral," poznamenal.

Spomínať bude predovšetkým na pôsobenie v Európskej lige.

"V čase môjho príchodu bolo mužstvo na desiatom mieste a v šatni sa vôbec nehovorilo o Európe či o hornej šestke. Bolo to skôr prianie, že by bolo super, ak by sme sa tam dostali," priznal.

"Podarila sa nám však pekná šnúra, niekoľko víťazstiev za sebou, vyšvihli sme sa na štvrté miesto a dostali sa do pohárov. Prvý polrok bol jednoducho geniálny. Navyše sme dokázali postúpiť do skupinovej časti Európskej ligy, čo naozaj nikto nečakal. Budem na to spomínať do konca života," doplnil.

Rodák z Košíc sa na návrat do Slavie Praha teší, no podľa vlastných slov by sa nebránil ani pokračovaniu v Liberci. V jeho drese nastúpil do 32 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal dva góly.