Vraveli o ňom, že už nebude dlho žiť. Končí ako majster sveta

Za dvadsať rokov profesionálnej kariéry získal kajakár JURAJ TARR (41) štyri tituly majstra sveta a dve strieborné olympijské medaily. Najväčšie víťazstvo však nedosiahol na vode.

Čomu sa chcete venovať po skončení kariéry?

Rád by som zostal pri rýchlostnej kanoistike. Venovať sa deťom alebo inej pozícii. Pre pandémiu koronavírusu to však zatiaľ nie je možné. Všade sa škrtá a trénerské miesta sú obsadené. Rád by som však naďalej pôsobil v športe.

Máte aj alternatívu ako sa uplatniť v civilnom živote?

Pracoval som ešte s jednou alternatívou. Niečo som rozbehol, ale pandémia to zrušila. Dúfam, že čo najskôr sa život aspoň sčasti vráti do normálu. Mnoho športovcov má však problém uplatniť sa v živote po skončení kariéry. Nie všetci sú finančne zabezpečení. Závisí to aj od športu, ktorému sa venovali.

Vy ste sa zabezpečili? Ako dlho by ste vydržali žiť z úspor?

Podľa toho, aký životný štandard si zvolím. Ak sa uskromním, mohlo by to vydržať dlho. Ale ak by som žil na vysokej nohe, rýchlo by som všetky úspory minul.

Pamätáte si prvý deň, keď ste vkročili do lodenice v Komárne?

Prvý deň nie. Ako dieťa som tam v podstate vyrastal. Ale svoj prvý deň v kajaku si pamätám veľmi dobre. Akoby to bolo včera.

Ku kanoistike ste sa dostali vďaka otcovi, ktorý bol kanoistom. Aj vy ste začínali v kanoe?

Juraj Tarr Narodil sa 18. februára 1979 v Komárne. Reprezentoval Slovensko v rýchlostnej kanoistike. Zúčastnil sa na štyroch olympijských hrách (2000, 2008, 2012 a 2016), so štvorkajakom vybojoval dve olympijské striebra (2008 a 2016). Z majstrovstiev sveta má štyri tituly - v K4 na 500 m (2007) na 1000 m (2015) a s Erikom Vlčekom v K2 na 500 aj 1000 m (2014).

Nie, v kajaku. Možno to bolo týždeň, možno mesiac. Neviem. Potom ma otec zavolal a povedal: Poď, skúsiš kanoe. Otec šiel do vody a držal loď, v ktorej som kľačal, ale zakaždým som spadol do vody a vykúpal som sa. Spravil som cirkus, rozplakal som sa a dal som otcovi na výber: buď kajak, alebo nič.

Kanoe ste definitívne zavrhli?

Bolo to náročnejšie udržať sa v ňom a nepáčil sa mi ani ten štýl. Ani Vinnetou v kanoe nekľačal, ale sedel.

Boli ste ešte tínedžer, keď ste museli čeliť ťažkej životnej skúške.

Na majstrovstvách sveta juniorov v roku 1996 v Poznani som odpadol. V noci som šiel na záchod a prebral som sa ležiac na zemi. Tušil som, že niečo nie je v poriadku.

Na druhý deň som ešte súťažil. Doma ma vyšetrili, no zistili mi len zápal, ktorý potlačili.

O rok sa však mame nepozdávala jedna moja lymfatická uzlina na krku. Ešte som odjazdil juniorské majstrovstvá sveta, kde sme získali bronz. Až potom ma čakali podrobné vyšetrenia.

A zistili vám rakovinu. Ako ste sa s tým vyrovnávali?