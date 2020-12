Poliaková: Nechcela som si pripustiť, že som slabšia ako Kuzminová

Na tréningoch to hrotila.

21. dec 2020 o 14:00 Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Super! Makaj, makaj," kričí na svojho krajana spred televízora a popritom zdobí vianočné perníky.

V apríli tohto roka slovenská biatlonistka Terézia Poliaková ukončila kariéru.

"Bolo to správne rozhodnutie, neľutujem to," hodnotí s odstupom času v krátkom dokumente portálu Slovenský biatlon.

"V televízii to vyzerá naozaj jednoducho. Keď ležíš a vidíš tých najlepších, ako im to ubieha a ako rýchlo strieľajú. Potom sa nečudujem fanúšikom, že si myslia, že je to také ľahké," hovorí Poliaková.

Dlhý čas bola terčom kritikov.

Hoci mávala solídnu streľbu, bežecky na najlepšie nestíhala. Ľudia ju kritizovali najmä po štafetových pretekoch. Dospelo to až do bodu, keď si zrušila účty na sociálnych sieťach.

"Nikto nevidí psychický aspekt. Necíti, čo športovec na trati zažíva," konštatuje.

Zmeniť sa to snažila spoločnými tréningovými jednotkami s Kuzminovou či mužskými kolegami.

"Chcela som byť taká dobrá ako Nasťa a vyrovnať sa jej, tak som s nimi trénovala. Ale keď šli voľne, ja som mávala tepovú frekvenciu o desať úderov vyššiu. Nechcela som si pripustiť, že som slabšia ako ona a stále som to hrotila," spomína.

Pozrite si celý rozhovor s Teréziou Poliakovou pre slovenskybiatlon.sk.