Volko strávi Vianoce v slovenskej bubline, potom znovu zamieri na Tenerife

Aké má slovenský šprintér plány do roku 2021?

21. dec 2020 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Elitný slovenský šprintér Ján Volko má za sebou viactýždňové sústredenie na španielskom ostrove Tenerife a najbližšie sviatočné dni strávi v kruhu rodinu.

Potom však opäť zamieri do zahraničia za lepšími podmienkami na prípravu. Jeho cieľom v roku 2021 je úspech na halových ME v poľskom meste Toruň a účasť na letných olympijských hrách v japonskom Tokiu.

Myslí najmä na olympiádu

V Poľsku bude obhajovať zlato na 60 metrov z Glasgowa 2019, viac však v jeho hlave rezonuje Tokio.

"Keďže na olympiáde som doposiaľ nikdy neštartoval, je to asi prirodzené. Je to jediný športový sen, ktorý som si ešte nesplnil, možno práve preto o Tokiu premýšľam viac ako o Toruni," priznal Ján Volko v pondelok počas internetového rozhovoru s médiami.

"Chcel by som zažiť olympiádu v Tokiu, lebo Japonci sú precízni a určite ju zorganizujú perfektne. Aj Toruň však bude dôležitá zastávka na ceste do Tokia a môže mi pomôcť k tomu, aby som sa na olympijské hry dostal,“ cituje Volka oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Netypická príprava na pláži

Priblížil aj svoje dojmy zo skončeného sústredenia na Tenerife.

"Každý problém, ktorý sa objavil, sme postupne vyriešili. Logisticky sme sústredenie zvládli bez problémov. Aj so štadiónom, na ktorý sme sa najmä predpoludním nedostali vždy podľa našich predstáv, sa to zakaždým nejako vyriešilo.

Zvládol som i veľmi ťažké tréningy na pláži v piesku. Keďže vlani som nič také neabsolvoval, na takúto formu záťaže si telo muselo znovu privyknúť," pokračoval 24-ročný Bratislavčan.

V minulých rokoch jeho predvianočné sústredenia trvali aj päť týždňov, tentokrát šlo o trojtýždňový kemp.

"Na oddych neostalo toľko priestoru, čo som v závere už dosť pocítil. Na poslednom rýchlostno-vytrvalostnom tréningu sa naplno prejavila únava. Už dávno sa mi nestalo, že som na niektorom úseku dobehol z chalanov až štvrtý. Tak ako teraz mi nohy nestuhli veru už dobre dávno.

Spoločná príprava so mnou dáva aj chalanom, mojim sparingom, tiež veľa. Aj u nich vidieť výrazné zlepšenie, z čoho mám radosť. S nimi sa mi aj extrémne ťažké tréningy zvládajú oveľa jednoduchšie - neraz ma potiahnu a nedovolia mi zvoľniť. Aj keď to bolí, som im vďačný, že sa i vďaka nim posúvam dopredu,“ pokračoval Volko podľa atletika.sk.

Potrebuje pretekať

Počas pobytu doma sa bude pripravovať v bratislavskej športovej hale Elán. A tam by mal absolvovať aj prvý súťažný štart v halovej sezóne. V aktuálnej náročnej dobe plnej náhlych zmien však možno príde k úprave Volkovho programu.

"Táto neistota je ubíjajúca. Chceme súťažiť, veď šesť mesiacov len trénovať bez možnosti overiť si formu na pretekoch, by ma nebavilo. Potrebujem preteky, aby som vedel, na čom reálne som.

Pripravujem sa tak, že halové ME v Toruni sa uskutočnia. Nemôžem sa stresovať tým, že šampionát nebude. Ak ho zrušia - bohužiaľ. Budem súťažiť tam, kde to bude možné,“ dodal Volko.

A s akým nastavením pôjde na HME do Poľska?

"Na mojom doterajšom prístupe k vrcholným podujatiam sa nič nezmení. Aj do Torune pôjdem ako zvyčajne - krok za krokom. Najskôr postúpiť do semifinále, potom do finále a v ňom dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Nejdem tam s tým, že idem získať medailu, ale urobím všetko pre to, aby som uspel. Možno sa to niekomu zdá zvláštne a slabý cieľ. Avšak to, čo zo seba vydám v ten deň, bude určite maximum, čo vo mne v danom momente bude.

Či to bude stačiť na finále, na medailu, to neviem. Tlak sa snažím nepripúšťať si. Viem, že nejaký bude, veď aj ja sám od seba očakávam niečo, To je normálne. Teraz je však ešte je priskoro, neviem, ako sa bude vyvíjať moja forma a aj halové ME sú zatiaľ v nedohľadne,“ doplnil.