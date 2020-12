V Anglicku stále platí akýsi precedens. Kto nájde odvahu ho zmeniť?

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

22. dec 2020 o 12:50 DIGI Sport, Karol Jakubovič

BRATISLAVA. Liverpool sa snaží odpútať od prenasledovateľov, Arsenal sa naďalej extrémne trápi, Manchester United si, naopak, užíva formu, padla hlava prvého manažéra a špica tabuľky je naďalej mimoriadne vyrovnaná.

Do konca kalendárneho roka 2020 sa v Premier League odohrajú ešte dve kolá.

Porcia dvadsiatich duelov, ktorá môže skrášliť psychicky náročné, pandemické, nevšedné, zvláštne, osamelé, oklieštené... ale futbalové Vianoce.

Mourinho sa nechal uniesť

V 13. kole, ešte v strede minulého týždňa, Liverpool zdolal doma Tottenham 2:1. Po dueli sa viac ako samotný priebeh rozoberali reakcie oboch manažérov.

Mourinho krátko po bitke povedal, že prehral lepší tím.

S jeho tvrdením je mimoriadne náročné súhlasiť, a to aj v prípade, že si ešte raz pustíme video so zahodenými šancami jeho zverencov Kanea a Bergwijna za stavu 1:1.

Liverpoolčania mali viac striel na bránu, početnejšie držanie lopty a aj optickú prevahu. Portugalský excentrik opäť raz povolil uzdu svojim emóciám.

Určite je to lepšie, akoby bezducho hodil tretiu sezónnu prehru za hlavu.

Svoje mužstvo tak lepšie udrží v intenzite, ktorá bude v období vianočných sviatkov možno kľúčová.

V jednom mal však Mourinho pravdu, a síce, Klopp by si nemal dovoliť vytrhávať arbitrovi svetelnú tabuľu z rúk.

Liverpool načrtol možný vianočný trhák

66 výhier v sérii na Anfield predstavuje pozoruhodnú šnúru. Úradujúci šampión si však zaslúži pochvalu aj za spôsob, akým sa vysporiadal s náročným programom v mesiacoch november a december.

Boj na viacerých frontoch, početnosť zranení, covidová neistota všade navôkol a extrémne hustý kalendár... nič z toho zatiaľ Liverpool nezastavilo.

Stále platí, že majster prehral iba jeden zápas a aktuálne vedie pred Leicestrom o štyri body, Manchester United stráca päť, ale má zápas k dobru.

Obdivuhodný bol víkendový zápas v Selhurst Parku. Nie len demontáž v podobe skóre 7:0, ale tiež využitá možnosť dopriať viacerým oporám odpočinok dali Kloppovi dôvody vyceriť svoj žiarivý úsmev.

Aj menej pozorný fanúšik Premier League už spozoroval, že majster nie je taký silný ako vlani, no momentálne vážnejšieho kandidáta na titul v tabuľke nenájdeme.

Mimochodom, Liverpool bude na Štedrý večer už tretí raz po sebe lídrom súťaže.

Pohodové sviatky na Old Trafford

Ešte na prelome milénií boli strety Manchester United s Leedsom považované za ikonické. Návrat pávov do Premier League po šestnástich rokoch túto spomienku oživil.

Víkendový zápas na Old Trafford však ako taký sklamal, a to nie len kvôli chýbajúcim divákom.

Absentovala aj defenzíva Bielsovho nováčika, ktorý inkasoval šesť kúskov a ako prvý tím ligy už prekonal métu 30 inkasovaných gólov.

Revitalizovaných domácich odrazil do zápasu Scott McTominay dvomi gólmi v prvých troch minútach. Vôbec prvý raz v histórii Premier League sa stalo, že jeden a ten istý hráč skóroval dvakrát v úvodnej trojminútovke.

Okrem toho môže United tešiť aj natiahnutie série bez prehry už na sedem zápasov. Podľa všetkého na Old Trafford zažijú najkrajšie Vianoce za posledné roky.

Stávka na istotu v podaní WBA?

The Hawthorns: Slaven Bilič out, Sam Allardyce in! Koniec chorvátskeho rockera sa tak trocha očakával. Miernym prekvapením bolo, že prišiel po remízovom výsledku West Bromwichu s Manchester City.

Vreckári aj napriek tomu mali vo svojom vrecku iba chudobných sedem bodov.

Manažment veľmi dobre vedel, že klub čaká tuhý boj o udržanie a z viacerých možností bolo potrebné vybrať tú, ktorá v sebe ukrýva čo najviac garancie.

Big Sam viedol v anglickej najvyššej súťaži osem klubov, ale ani raz nezostúpil – čo viac si mohli čínski majitelia želať.

Táto akvizícia potvrdzuje, že na ostrovoch stále platí akýsi precedens v zmysle „ak tečie do topánok, pomôže len angažovanie harcovníka“.

Bolo by však oveľa odvážnejšie a sympatickejšie, ak by aj v takýchto prípadoch dostávali šancu mladí, hoci aj domáci manažéri.

V Championship je ich dosť.

Ozaj, aby sme nezabudli, premiéra bývalému kormidelníkovi anglickej reprezentácie vôbec nevyšla, keďže West Brom prehral derby s Aston Villou rozdielom triedy.

Druhý sviatok vianočný s chuťovkami

Už na Boxing Day (26. december) si každý nájde svoju maškrtu a nebude to ryba so šalátom. V Premier League sa tesne popoludní servíruje súboj Leicester verzus Manchester United, v ktorom pôjde o druhú priečku v tabuľke.

Na večeru bude okrem salóniek a trikrát prevretej kapustnice aj londýnske derby medzi strápeným Arsenalom a Chelsea.

Posledné dve kolá v kalendárnom roku sa asi o veľké tabuľkové rošády nepostarajú, ale stále nie je isté, kto bude na prelome dekád sídliť na tróne.

A isté nie je ani to, či Arteta s Wilderom budú naďalej pánmi kabín na Emirates, resp. Bramall Lane.

