Chýba mu pohyblivosť, pracuje v IT. Košický dlháň si zahrá za národný tím

K hádzanej sa dostal vďaka bratovi.

22. dec 2020 o 20:06 Patrik Fotta

KOŠICE. S výškou 206 cm by sa nestratil ani na basketbalových palubovkách. Vybral si však omnoho kontaktnejší šport – hádzanú.

V tíme extraligového nováčika HK Košice patrí k najlepším strelcom.

Rodák z metropoly východu JAKUB DANI zaujal reprezentačného trénera Petra Kukučku, ktorý ho pozval na sústredenie v Trenčíne (26. – 29. decembra).

Na záver sústredenia čaká Slovákov prípravný zápas s Českom, v ktorom by Dani mohol zažiť premiéru v národnom tíme.

Mimo športovej sféry pôsobíte v IT oblasti. Nerobí vám vaša výška pri práci s počítačom problémy?

Teraz našťastie pracujem často z domu. Keď som v práci nijako ma to výrazne neobmedzuje v porovnaní s ostatnými kolegami, ktorí sú nižší. Nemám ani žiadnu špeciálnu stoličku alebo niečo podobné.

Horšie je, že momentálne, keď človek celý deň sedí pred počítačom nemôže ísť takmer nikam von, pretože všetko je zatvorené. Navyše ja príliš nemám rád zimu. V lete človek môže vybehnúť von len v tričku a kraťasoch.

Je v hádzanej vaša výška výhodou?

Byť vysoký má v hádzanej plusy aj mínusy. Výhoda je v tom, že môžem strieľať z väčšej výšky, ale na druhej strane nemám takú rýchlosť a akrobatickosť.

Neuvažovali ste v minulosti nad tým, že by ste namiesto hádzanej hrali basketbal?

Od malička som chodil sledovať brata, ktorý hral hádzanú a je o dva centimetre nižší. Vtedy som si tento šport zamiloval. Keďže som bol ľavák zavolali ma, aby som si to prišiel vyskúšať na tréning. Potom sa to už rozbehlo a pri hádzanej som ostal až doteraz.

Ako ste sa dozvedeli o vašej pozvánke do reprezentácie?

Počas práce mi prišiel mail, že som bol nominovaný na reprezentačný zraz, ktorý je cez sviatky. Musel som si kvôli tomu zobrať voľno. Priznám sa, že som bol prekvapený a zároveň aj trochu šokovaný. Som rád, že mi tréner dal príležitosť a sám som zvedavý, aké to tam bude.

Minulý rok ste boli na reprezentačnom zraze prvýkrát v kariére. S akými pocitmi ste odtiaľ odchádzali?

Bol to všeobecný zraz, na ktorom sa vtedy nový tréner Kukučka oboznamoval s hráčmi. Zišlo sa nás tam veľmi veľa. Len na mojej pozícii sme tam boli štyria.

Celý zraz mal skôr informačný charakter. Tréner mi povedal, na čom by som mal pracovať. Ja som bol rád, že som tam mohol byť. Vtedy som dostal prezývku „dlháň z Košíc“.

Koncom decembra po reprezentačnom zraze čaká Slovensko prípravný zápas s Českom. Bola by to pre vás ideálna premiéra v národnom drese?

Oficiálny prípravný zápas som zatiaľ za reprezentáciu neabsolvoval, takže bola by to pre mňa česť, ak by sa to podarilo teraz a navyše proti Čechom.

Kto boli vaše hádzanárske vzory?

Keď hrala reprezentácia na MS v Chorvátsku bol mojím vzorom Daniel Valo. Zahraničných hráčov som príliš nesledoval. Najviac ma zaujal asi Švéd Andersson. Snažil som sa čosi od takýchto hráčov odpozorovať.

V tíme ambiciózneho nováčika patríte k najlepším strelcom. Prebojovať sa do play-off bude asi náročné. Veríte, že by sa vám to mohlo podariť?

Budeme sa snažiť zabojovať o čo najvyššie priečky. Je to pre nás prvý rok medzi elitou. Nie sme ešte tak zohratí ako by sme chceli byť. Pred sezónou prišli noví chlapci a keďže sme nemali takmer žiaden prípravný zápas bolo náročnejšie sa do toho poriadne dostať. Kvôli korone sme mali obmedzený tréningový proces a na hre je to potom vidno.