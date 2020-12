Kristoffersen vyhral slalom po skvelom druhom kole, vyrovnal Tombu

Je zároveň lídrom disciplíny.

22. dec 2020 o 22:30 TASR

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Slalom mužov - konečné poradie (Madonna di Campiglio):

1. Henrik Kristoffersen Nórsko 1:35,35 min 2. Sebastian Foss-Solevaag Nórsko +0,33 s 3. Alex Vinatzer Taliansko +0,34 s 4. Manuel Feller Rakúsko +0,35 s 5. Clement Noel Francúzsko +0,44 s 6. Jean-Baptiste Grange Francúzsko +0,54 s Linus Strasser Nemecko +0,54 s Alexis Pinturault Francúzsko +0,54 s

MADONNA DI CAMPIGLIO. Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval v utorňajšom slalome Svetového pohára. Vo večernej súťaži v talianskej Madonne di Campiglio sa na najvyšší stupienok vyšvihol z 12. miesta po prvom kole.

Druhú pozíciu obsadil jeho krajan Sebastian Foss-Solevaag s odstupom 33 stotín sekundy, tretí skončil domáci reprezentant Alex Vinatzer.

Pri absencii bratov Žampovcov nemalo Slovensko v pretekoch zastúpenie.

Švajčiar útočil na druhé víťazstvo

V talianskom stredisku panovali teploty tesne nad nulou a lyžiari išli na mäkšom snehu. Po prvom kole sa na čele usadil Foss-Solevaag.

So štartovým číslom 2 sa zo zavretých bránok v strmine dokázal odraziť k rytmickému prejavu v spodnej pasáži a vypracoval si náskok 40 stotín sekundy pred Švajčiarom a víťazom včerajšieho slalomu Ramonom Zenhäusernom.

V druhom kole už mali najlepší pretekári rozbitú trať a poradie sa premiešalo.

Vyrovnal legendárneho Taliana

Kristoffersen sa agresívnou jazdou na maximálne riziko vyšvihol z dvanástej až na prvú pozíciu. Dosiahol 22. víťazstvo v pretekoch SP, z toho 18. v slalome.

V Madonne di Campiglio sa radoval už tretíkrát po rokoch 2015 a 2016, čím sa vyrovnal legendárnemu Talianovi Albertovi Tombovi.

"Uplynulé dva týždne pre mňa boli veľmi ťažké. Toto je pre mňa jedno z najemotívnejších víťazstiev. Potrebujem víťaziť, je to moja náplň. Bolo to náročné, ale zvládol som to.

Možno ma už niektorí odpisovali, ale boli to len tri kolá, ktoré mi v slalome nevyšli. Štvrté sa mi už podarilo a razom som na prvom mieste," povedal Kristoffersen vo vysielaní Eurosportu.

Priebežným lídrom Pinturault

Medzi nahustenými bránkami v kritickej strmej časti naňho stratili všetci súperi vrátane krajana Fossa-Solevaaga. Tomu nestačil ani náskok 1,25 sekundy. Druhým miestom si však aspoň vyrovnal najlepší výsledok na podujatiach Svetového pohára.

Zenhäusern sa prepadol do druhej desiatky výsledkovej listiny, Vinatzer si umiestnenie udržal a Fellerovi ušlo druhé pódium za sebou o jedinú stotinku.

Šiestu pozíciu spoločne obsadili až traja lyžiari vrátane dvoch Francúzov Alexisa Pinturaulta a Jeana-Baptistea Grangea, ktorý poskočil o devätnásť priečok. Pinturault zvýšil náskok na čele celkového poradia prestížneho seriálu.

Celkové priebežné poradie (po 11 z 38 podujatí):

1. Alexis Pinturault Francúzsko 440 b 2. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko 375 b 3. Marco Odermatt Švajčiarsko 340 b 4. Henrik Kristoffersen Nórsko 312 b 5. Filip Zubčič Chorvátsko 250 b 6. Mauro Caviezel Švajčiarsko 217 b 45. Adam Žampa Slovensko 71 b 89. Andreas Žampa Slovensko 11 b

Priebežné poradie v slalome (2 z 11):