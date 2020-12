Kňažko bude kapitán dvadsiatky. Hráči poslednýkrát zabojujú o nomináciu

Po zápase s Českom príde posledný rez kádrom.

23. dec 2020 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Kapitánom slovenského tímu na blížiacich sa majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Kanade bude Samuel Kňažko.

Osemnásťročný obranca, ktorý bol v októbri vyššie z dvojice draftovaných Slovákov klubmi NHL, dostal prednosť pred ďalším obrancom Dávidom Mudrákom a útočníkom Michalom Mrázikom. Tí sa stali asistentmi. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.

Tím povedú najskôr v derby

Mladých Slovákov čaká v noci na Štedrý deň od 3.30 h SEČ jediný prípravný zápas pred začiatkom svetového šampionátu v Edmontone. Ich súpermi budú českí rovesníci.

Pôvodne mali slovenskí hokejisti nastúpiť na dva prípravné duely. Najskôr 22. decembra o 3.30 SEČ proti Rusku a o deň neskôr o 20.00 SEČ proti Rakúsku. Z dôvodu predĺženia karantény nemeckej juniorskej reprezentácie pre viacero pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu sa tak nestalo.



"Na každý zápas sa veľmi teším, keďže dosiaľ som ich veľa neodohral pre situáciu s koronavírusom. Rivalitu bude cítiť, zápas určite bude mať všetko, čo k hokeju patrí. Verím, že sa dobre nabudíme a dotiahneme zápas do víťazného konca,“ uviedol Dávid Mudrák pre hockeyslovakia.sk.

Spomienky na Čechov? Zlé aj gólové

Devätnásťročný hráč zámorského tímu Oshawa Generals a kanadskej juniorskej zámorskej súťaži OHL odohral v doterajšom priebehu sezónu sedem stretnutí za HC Košice v slovenskej Tipos extralige.

V živej pamäti má všetky štyri uplynulé konfrontácie slovenskej dvadsiatky s českou. Tri z letných prípravných duelov v Brne, kde Slováci podľahli súperovi 2:6, 0:4 a 1:3, štvrtú z prípravy na vlaňajší juniorský šampionát.

Takto pred rokom prehrali zverenci trénera Róberta Petrovického v Třinci s Čechmi 2:4. Mudrák vtedy vyrovnal na 1:1.

"Bodaj by sa mi podarilo skórovať aj tentoraz. Bol by som veľmi rád. Budem sa snažiť, ale hlavné je, aby sme dosiahli dobrý tímový výsledok a dobre sa naladili na majstrovstvá sveta,“ doplnil Dávid Mudrák.

Posledná šanca zabojovať o miesto

Ďalší obranca Oliver Turan si proti Čechom vlani pred šampionátom nezahral, keďže k tímu sa opätovne pripojil až krátko po ňom. Súpera však pozná. V lete proti nemu odohral všetky tri súboje v Brne.

"Každý zápas s Čechmi je derby. Všetci sa budeme tešiť, nikto nevypustí žiaden súboj. To by však platilo bez ohľadu na to, či sú to Česi, alebo by to boli Rusi či Rakúšania,“ vravel Oliver Turan.

"Všetci sme radi, že sme tu. Každý si to užíva. Máme chlapcov, ktorí sa starajú o zábavu aj dobrú náladu. Treba ju preniesť aj na ľad do zápasu,“ dodal Turan.

Po prípravnom zápase s Českom oznámi trénerský štáb slovenskej juniorskej reprezentácie finálnu nomináciu na majstrovstvá sveta. Na zoznam sa zmestí 25 mien, čo znamená, že aktuálne 30-členný káder v kempe bude musieť opustiť päť hokejistov.

Mladí Slováci sa predstavia v základnej A-skupine a ich súpermi budú postupne rovesníci zo Švajčiarska (25.12.), Kanady (27.12.), Nemecka (28.12.) a Fínska (30.12.).

Do štvrťfinále juniorského turnaja postúpia z oboch skupín po štyri najlepšie výbery, tímy na piatych miestach nevypadnú o úroveň nižšie, keďže v tejto sezóne sa turnaje nižších úrovní neuskutočnia.