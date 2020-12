Nechýba vianočná juška či rezeň. Tarkovič si ctí východniarske tradície

Ako vyzerá štedrovečerné menu trénera Slovenska?

23. dec 2020 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. V novembri sa nečakane ocitol v role záchrancu slovenského futbalu. S reprezentačným tímom postúpil na majstrovstvá Európy, ale nezabránil zosunu do C-divízie Ligy národov.

Štefan Tarkovič bol neskôr potvrdený vo funkcii trénera A-tímu Slovenska a na budúci rok absolvuje záverečný turnaj ME aj kvalifikáciu o postup na MS 2022.

Vianoce reprezentačného trénera

V najbližších dňoch si však od futbalu oddýchne a vianočné sviatky strávi tradične v kruhu rodiny.

"Myslím si, že Štedrý večer je o tom, že rodina má byť spolu a že sa upokojí zhon z celého roka. Ľudia sa môžu v pokoji stretnúť a vychutnať si spoločné chvíle a atmosféru Vianoc.

Práve preto sú pre mňa Vianoce symbolom pokoja, radosti a úsmevu v kruhu rodiny," uviedol Štefan Tarkovič v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu.

Vianoce o Tarkovičovcov budú v duchu východniarskych tradícií a zvykov.

"Sme klasická slovenská rodina, v ktorej štedrovečerné menu prispôsobujeme zvyklostiam, na ktoré sme boli zvyknutí z detstva. Manželka je Košičanka, ja som Prešovčan, takže sú tam určité rozdiely. V zásade však Štedrý večer trávime spolu v kruhu rodiny, niekedy aj širšej.

Najskôr máme večeru, po nej príde na rad rozbaľovanie darčekov a potom si už len užívame spoločnosť a vianočnú pohodu," priznal Tarkovič.

Široké štedrovečerné menu

Štyridsaťsedemročný odborník sa podelil aj o detaily vianočného menu u nich doma.

"Robíme dve polievky. Varíme takzvanú 'vianočnú jušku', ktorá sa robí z kapustovej vody, klobás a hríbov. Dávajú sa do nej ešte aj také špeciálne cestoviny, hovorí sa im mrvenica. Ako druhú polievku varíme kapustnicu.

Čo sa týka hlavného chodu, manželka pripravuje rybu, ale aj rezeň. Ako prílohu podávame zemiakový šalát, ale aj z neho sú dva druhy. Keďže ja nejem majonézu, jeden šalát je majonézový a ten druhý je čisto zemiakový bez majonézy," vymenoval.

Tarkovič si neželá pod stromček nič špeciálne, ale spomenul si na jeden mimoriadny darček z detstva.

"Boli to moje prvé kopačky Adidas s vymeniteľnými kolíkmi, ktoré sa v tej dobe zháňali veľmi ťažko. Neboli ani nové, otec ich zohnal od nejakého známeho. Pamätám si, že som v nich, klopkajúc po chodníku, chodil na tréning. Mal som to z domu, kde sme bývali, asi desať minút pešo.

Mám to doteraz živo v pamäti, dokonca mi boli o číslo - číslo a pol väčšie, no nosil som ich stále. Bol to určite darček, ktorý si človek zapamätá na celý život," prezradil Tarkovič.

Želanie do roku 2021

Tarkovič priznal, že novoročné predsavzatia si nedáva a v profesionálnom živote sa snaží nemať prehnané očakávania. Želaní do nového roka však má hneď niekoľko a týkajú sa najmä futbalu a súčasnej situácie v boji s koronavírusom.

"Prajem si, aby všetci hráči boli zdraví, aby čo najviac z nich malo dobrú športovú formu, presadili sa v kluboch a pravidelne hrávali.

Prajem si, aby sa situácia, ktorá vznikla vplyvom koronakrízy, zlepšila a časom sa vyriešila. Prajem si, aby sa fanúšikovia vrátili na štadióny, aby sa rozbehli mládežnícke súťaže a aby sa deti vrátili na ihriská.

Verím, že 2021 bude rok, keď sa život vráti do normálu," nádeja sa Tarkovič.