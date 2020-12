Plzeň rozdávala súperom darčeky. Guľa reaguje na svoj prípadný koniec

Viktorii Plzeň hrubo nevyšiel záver jesene.

23. dec 2020 o 21:00 Michal Šášky

PLZEŇ. České médiá už niekoľko týždňov avizujú, že slovenskému koučovi Adriánovi Guľovi hrozí vo Viktorii Plzeň výpoveď.

Po prehre v šlágri 14. kola českej Fortuna ligy proti Slavii Praha (0:1) sa český vicemajster prepadol na 9. miesto v 18-člennej tabuľke súťaže. Z posledných šiestich duelov navyše vyhral jediný.

Guľa: Je to o vyspelosti hráčov

Vyrovnaný súboj priniesol jediný gól, v 26. minúte sa krásnym volejom presadil rumunský stredopoliar Nicolae Stanciu. Domáci futbalisti naň nedokázali odpovedať.

"Bol to veľmi kvalitný zápas dvoch vyspelých mužstiev. Nemáme si čo vyčítať, pretože sme podali solídny výkon a proti kvalitnej Slavii sme si vypracovali tri obrovské šance," hodnotil pre iSport TV slovenský tréner Adrián Guľa.

Neúspech pripísal najmä slabej produktivite.

"To, čo oni premenili, sme my len trafili hráča alebo vystrelili nedôrazne. Je to o vyspelosti hráčov. Keď nemáte v takomto zápase produktivitu a nezavriete to vzadu, zápas dopadne takto.

My sme ale body postrácali úplne odlišným prístupom, nastavením a pracovitosťou v iných zápasoch, ktoré nás stáli oveľa krajšiu jesennú časť," doplnil Guľa.

Rozhodnutie vedenia bude akceptovať

Plzeň prehrala počas jesene šesť zápasov, pričom až päť v priebehu posledného mesiaca. Klub navyše nepostúpil do skupinovej fázy európskej súťaže, keď podľahol v októbrovom play off Európskej ligy izraelskému Hapoelu Beer Ševa.

"Verím, že to spoločne zvládneme v odvetnej časti, v novom roku, s oveľa väčšou radosťou ako tomu bolo v tejto polsezóne," zareagoval smerom k fanúšikom na nedostatočné výsledky.

Štyridsaťpäťročný odborník sa ale nového roku na lavičke nemusí dočkať. Už dlhšie sa totiž v médiách spomína jeho koniec.

"Nerobím futbal preto, aby som sa bál o pozície. Nerobím futbal preto, aby som mal strach o svoje miesto. Robím futbal preto, že ma baví. Keď sa tak klub rozhodne, tak to prijmem, pretože som za tie výsledky zodpovedný.

Samozrejme, po tých darčekoch, čo sme súperom v novembri porozdávali, je priestor na to, aby sme o tom diskutovali. Taký klub ako Plzeň totiž potrebuje aj výsledkový efekt. Som si toho vedomý," zakončil pre iSport TV Guľa.

V Česku teraz nasleduje trojtýždňová zimná prestávka. Ďalšie kolo odohrá Viktoria Plzeň 17. januára na ihrisku v Příbrame.