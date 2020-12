Lantoši zabojuje o NHL. Pozvánku do kempu dostal na poslednú chvíľu

Zatiaľ nie je isté, či sa začne nižšia AHL.

24. dec 2020 o 10:25 TASR

NITRA. Slovenský hokejista Róbert Lantoši ukončil svoje dočasné pôsobenie v HK Nitra a po Vianociach zamieri do zámoria, kde v predsezónnom kempe NHL zabojuje o miesto v zostave Bostonu Bruins.

O pozvánke sa dozvedel na poslednú chvíľu

Dvadsaťpäťročný útočník podpísal v auguste s Bruins zmluvu, na Slovensku hosťoval od začiatku sezóny Tipos extraligy.

O pozvánke do kempu sa dozvedel na poslednú chvíľu.

"Prišlo to hneď po utorňajšom zápase so Slovanom, vtedy som sa o tom dozvedel. Teraz 26. decembra letím do Bostonu. Potom musím absolvovať osemdňovú karanténu, a následne prídem 3. januára na začiatok kempu.

Zatiaľ však nemám predstavu o tom, ako to bude vyzerať. Dozviem sa to až tam, keď prídem. Rád by som vám povedal, ale nemám žiadne informácie," citoval Lantošiho web hockeyslovakia.sk.

Zabojuje o NHL

Uplynulú sezónu strávil v AHL na farme Bostonu v Providence. Zatiaľ však nie je isté, či sa nižšia zámorská súťaž začne.

Pre Lantošiho je v každom prípade priorita zabojovať o NHL, ktorá odštartuje 13. januára:

"Samozrejme, každý o tom sníva. Ja urobím všetko pre to, aby som zabojoval o miesto. Či už sa to podarí, alebo nie. Ak by som nehrával, tak zatiaľ by som figuroval medzi náhradníkmi.

Tí, čo nebudú v zostave, tak budú sledovať zápasy. Ak sa nezačne AHL, tak ani sám neviem, aký program bude nasledovať. To sa zrejme dozvieme až po čase."