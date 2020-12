Český obranca sa vrátil na Slovensko, za rovnaký tím bude hrať už tretí raz

Najvyššiu súťaž vymenil za SHL.

24. dec 2020 o 21:51 SITA

BRATISLAVA. Presne pred rokom slovenskú hokejovú scénu opúšťal, pred Vianocami 2020 sa však vrátil na slovenské zimné štadióny. Skúsený český obranca Ondřej Šmach tretíkrát v kariére zamieril do HK Skalica.

V minulosti pôsobil u Záhorákov ešte v ročníkoch 2008/2009 a 2011/2012, vtedy ešte v najvyššej súťaži. Tentokrát v skalickom tíme pôsobí v SHL, teda na druhej úrovni.

Skúsený 34-ročný bek v minulej sezóne začínal v extraligových Nových Zámkoch, no po 22 dueloch so ziskom jedinej asistencie zamieril do francúzskeho Gapu. V minulosti hral Šmach na Slovensku aj za Banskú Bystricu a Košice.

Ešte ako mládežník reprezentoval Česko na majstrovstvách sveta dorastencov aj juniorov a v oboch kategóriách bol súčasťou bronzových tímov - s osemnástkou v sezóne 2003/2004 a s dvadsiatkou o rok neskôr.

Pred Vianocami odohral Šmach za Skalicu tri stretnutia SHL bez bodového zisku. Skaličania v tejto súťaži odohrali v sezóne 2020/2021 zatiaľ 14 duelov a v tabuľke desaťčlennej ligy im patrí 8. priečka.